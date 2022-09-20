美中情局副局長披露習近平下令解放軍2027年要具備武統台灣的能力

中美台

2022年8月17日，在台灣花蓮空軍基地，軍事人員站在美國魚叉A-84、反艦導彈以及AIM-120和AIM-9空對空導彈旁邊，準備在一架美國F-16V戰鬥機前進行武器裝載演習。中國在2022年9月16日宣布對美國國防承包商雷神公司和波音防務公司的首席執行官進行制裁，原因是美國向競爭對手台灣出售了大量武器。

美國中央情報局（CIA）副局長科恩（David Cohen）日前披露，中國國家主席習近平已下令解放軍，在2027年前要具備武統台灣的能力。

廣告 繼續瀏覽後續

美國有線電視新聞網（CNN）記者莉莉斯（Katie Bo Lillis）日前在推特上透露了上述消息。

消息說，科恩表示：習近平已告訴中共軍方，他希望在2027年前具備以武力攻打台灣的能力。科恩稱：“習近平還沒決定那麼做，但他已要求軍方做好準備，讓他能夠想做就能做到。”

柯恩的評估與美軍前印太司令戴維森（Philip Davidson）及參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）的評估一致。

戴維森接受日本共同社專訪時說，他擔憂北京為了統一，未來6年內台灣可能出事，這不單指中共可能武力犯台，也包括以導彈集中轟炸或封鎖台灣海峽等。

米利早前曾與國會討論過這些評估。米利說：“他們的評估是根據習近平的一次談話內容，這次談話要求解放軍加速其現代化計畫，以發展攻佔台灣的實力，並將完成時間從2035年提前到2027年。”

今年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）上將警告，隨着北京的野心越來越大，作風也越來越大膽的情況下，來自俄烏戰的教訓是，攻台的情形真有可能發生，“我們必須確保為採取任何行動做好準備。”中共軍隊攻台恐步俄軍慘敗後塵

另據《華盛頓郵報》報導，美軍空軍上將柯頓（Anthony Cotton）在參議院軍事委員會聽證會上表示，美國必須認真對待北京的威脅，特別是在涉及台灣的潛在衝突時。柯頓說，“如果擁有可靠的嚇阻力，將使他們在與我們交手之前三思而行。”