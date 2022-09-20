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美中情局副局長披露習近平下令解放軍2027年要具備武統台灣的能力
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美國中央情報局（CIA）副局長科恩（David Cohen）日前披露，中國國家主席習近平已下令解放軍，在2027年前要具備武統台灣的能力。
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美國有線電視新聞網（CNN）記者莉莉斯（Katie Bo Lillis）日前在推特上透露了上述消息。
消息說，科恩表示：習近平已告訴中共軍方，他希望在2027年前具備以武力攻打台灣的能力。科恩稱：“習近平還沒決定那麼做，但他已要求軍方做好準備，讓他能夠想做就能做到。”
柯恩的評估與美軍前印太司令戴維森（Philip Davidson）及參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）的評估一致。
戴維森接受日本共同社專訪時說，他擔憂北京為了統一，未來6年內台灣可能出事，這不單指中共可能武力犯台，也包括以導彈集中轟炸或封鎖台灣海峽等。
米利早前曾與國會討論過這些評估。米利說：“他們的評估是根據習近平的一次談話內容，這次談話要求解放軍加速其現代化計畫，以發展攻佔台灣的實力，並將完成時間從2035年提前到2027年。”
今年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）上將警告，隨着北京的野心越來越大，作風也越來越大膽的情況下，來自俄烏戰的教訓是，攻台的情形真有可能發生，“我們必須確保為採取任何行動做好準備。”中共軍隊攻台恐步俄軍慘敗後塵
另據《華盛頓郵報》報導，美軍空軍上將柯頓（Anthony Cotton）在參議院軍事委員會聽證會上表示，美國必須認真對待北京的威脅，特別是在涉及台灣的潛在衝突時。柯頓說，“如果擁有可靠的嚇阻力，將使他們在與我們交手之前三思而行。”