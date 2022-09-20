聯合國大會：古特雷斯警告"世界岌岌可危" "地球正在燃燒"

聯合國大會/古特雷斯/氣候/政治

聯合國秘書長古特雷斯周二在聯大第77屆會議一般性辯論開幕式上警告：從烏克蘭戰爭到全球暖化，“我們身處波濤洶湧的大海上，信任正在瓦解，不平等現象正在暴增。我們的地球正在燃燒，人們受到傷害，一個不滿情緒全球蔓延的冬天即將出現。古特雷斯呼籲，國際社會需要形成世界聯盟，這一聯盟必須緊急克服分歧並共同行動。

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第77屆聯合國大會周二開始進行一般性辯論，古特雷斯在開幕式致詞時指出烏克蘭戰爭、全球各地衝突持續大幅增加、氣候緊急狀態、發展中國家金融情勢嚴峻、消除貧窮和對所有兒童提供有品質教育等聯合國目標進展倒退等問題。

古特雷斯說："我們的世界岌岌可危，而且陷入癱瘓。"

此次一般性辯論的主題是“分水嶺時刻：以變革方案應對相互交織的挑戰”。

古特雷斯特別指出，圍繞一系列挑戰取得進展都因地緣政治緊張局勢而受牽制，世界既處於危險境地，又處於癱瘓狀態。他說，“在某一個時期，國際關係似乎正走向一個兩國集團世界；如今，我們則可能面臨零國集團的局面。沒有合作；沒有對話；沒有集體解決問題之舉。”

古特雷斯向各國領導人表示，各國"深陷巨大的全球功能障礙"，沒有準備好或是不願意應對威脅人類未來與地球命運的重大挑戰。

他強調，在全球和平與安全因此面臨巨大風險的情況下，“我們必須繼續依據《聯合國憲章》和國際法努力促成和平”。

面對氣候危機，古特雷斯指出，過去的一年，氣候災害已經給歐洲帶來了中世紀以來最糟糕的熱浪，給中國、美國和其他國家帶來了大旱，使饑荒在非洲之角持續不退，百萬物種面臨滅絕危險，沒有一個區域可以毫髮無損。古特雷斯強調，“氣候危機是我們時代的決定性議題，它必須成為每個政府和每個多邊組織的第一要務。”

古特雷斯提出，要大力發展可再生能源，並幫助各國適應日益嚴重的氣候衝擊，同時處理災害造成的損失和破壞。

在聯合國氣候變化框架公約締約方會議第二十七屆會議即將在埃及召開之際，古特雷斯呼籲全體領導人努力實現《巴黎協定》所載目標。他說，“我們還必須在12月舉行的聯合國生物多樣性大會上取得成功，從而化解生物多樣性危機。”

古特雷斯呼籲推出由二十國集團牽頭的可持續發展目標刺激計畫，大力推動發展中國家的可持續發展。

另外，聯合國大會第77屆會議主席克勒希在其開幕發言中也重申，“世界需要通過團結、可持續性和科學尋找解決方案”，這也是他為其擔任大會主席所選擇的格言。

這是聯合國會員國領導人3年來首度親身出席聯大會議，將處理各種衝突、氣候災難、與日俱增的貧窮和不均，以及自從俄羅斯侵略烏克蘭以來每況愈下的強權分歧。