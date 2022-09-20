聯大年度會議 古特雷斯呼籲向使用化石燃料企業加稅

聯大年度會議

聯合國秘書長古特雷斯9月22日呼籲要向在烏克蘭戰爭中獲得巨額利潤的化石燃料企業增加稅收

聯大年度會議在紐約舉行，聯合國秘書長古特雷斯今天呼籲要向在烏克蘭戰爭中獲得巨額利潤的化石燃料企業增加稅收。歐盟關注伊朗核協議。

廣告 繼續瀏覽後續

聯大年度會議今天周二舉行高級別會議和一般性辯論會議，聯合國秘書長古特雷斯今天呼籲停止無休止爭論，現在是向那些使用化石燃料的大型企業增加稅收的時候了，因為他們在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中獲得豐厚利潤。

聯合國秘書長古特雷斯同時強調，世界富裕國家向使用化石燃料企業增加的稅收一部分可以用來補償那些貧窮的國家民眾受到的通貨膨脹損失，因這導致糧食價格和能源價格上漲。

特別是這些貧窮國家排放的溫室氣體少，卻因為氣候變化受到影響大，損失倍增。

法新社消息指出，伊朗總統萊希本周在紐約，歐盟認為伊朗核計畫談判沒有任何新的進展，歐盟外交政策專員伯雷利預計本周不會有任何新情況。不過博雷利在紐約召開的新聞發布會上強調，為恢複核協議而拿出的提案仍將擺在桌面上，並強調他認為沒有比這更好的解決方案了。不過伊朗總統表示伊朗在談判中態度真誠，期望各方達成良好協議。

法國方面不排除總統馬克龍與伊朗總統萊希會晤的可能性。法國高層在過去的幾個月中多次與伊朗通話，呼籲伊朗接受歐洲提出的停止核試驗條件，以便換取制裁的解除。國際社會對伊朗的制裁讓其經濟遭受嚴重損失。