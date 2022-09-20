英女王國葬 王岐山及隨從戴口罩惹議

中共二十大前瞻

英國女王伊麗莎白二世國葬，出席女王葬禮的各國政要中，大約唯獨代表習近平出席葬禮的中國國家副主席王岐山及隨從戴着口罩，顯得與環境格格不入。

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此前曾傳出英國下議院議長因北京制裁英國議員而拒絕中國代表進威斯敏斯特宮弔唁，但在9月18日出現180度轉變。

路透社美聯社提供的照片顯示，中國國家副主席王岐山一行戴着印有五星旗的白口罩，在英國國會重地威斯敏斯特宮瞻仰伊麗莎白二世的靈柩。

網絡上傳的視頻顯示，19日，王岐山一行與各國政要陸續進入威斯敏斯特教堂，參加在那裡為伊麗莎白二世女王舉行的國葬。從視頻和照片看，在各國政要中，唯獨王岐山和隨行帶着白口罩，在黑壓壓的悼念人群中，格外醒目。

英國與全世界絕大多數國家一樣，早就不需要戴口罩了，來參加葬禮的一百多個國家的貴賓，從國家元首，到政府總理，從美國總統拜登到日本天皇，都不戴口罩。

王岐山的舉動引起眾多網友關注。到底王岐山副主席是怕感染還是怕傳染，或者……？網友意見不一，有人認為這是政治表態，“支持習主席!”“習近平都戴口罩去哈薩克斯坦，王岐山敢不戴！？”

有網友譏諷：“全球另類：前清留辮子，後清戴口罩……”。“天朝特色!”

科普作家方舟子推文寫道：“英國女王葬禮上驚現罩國來賓。和外星服裝一樣，口罩也成了中國民族服飾，辨識度超高”。

網友譏諷王岐山在海外執行清零政策，恐怕也不是完全沒有道理，中國至今還在執行習近平的社會面清零政策，目前中國一些地區零星出現的奧米克戎病毒，毒性跟普通感冒差不多，但各級官員為了執行習近平清零的命令，不惜封城，造成的次生災害難以估計。

貴州9月18日公交車轉移民眾隔離時發生事故，造成 27人死亡就是強制性清零造成的悲劇。據報道，貴陽市當局強制轉移無辜民眾去隔離點，結果出了車禍，造成 27 人死亡、20 人受傷，引起民眾憤怒。

中國國家主席習近平前兩天前往哈薩克與烏茲別克出席上合組織會議，這是疫情爆發後習近平兩年多來第一次出國訪問。習近平在峰會期間，除去與普京及烏茲別克總統會談沒戴口罩，公開場合大部分時間都戴着口罩，習近平也沒有出席上合組織峰會的晚宴，理由是遵守中國的防疫政策，而出席晚宴的各國領袖沒有一個人戴口罩。

專欄作家長平在德國之聲題為『“疫革”的權力控制超過“文革”』一文說：“也許習近平接種的真是國產疫苗而且對它的功效心知肚明，也許他真的相信病毒比三年前還要猖獗全世界都應該封城做核酸，但是我們不得不說，中國的疫情防控政策已經跟科學和醫學沒有多少關係了，‘清零’是一場政治運動。”