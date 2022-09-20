俄羅斯侵烏戰爭

2022年9月20日，俄羅斯總統普京在克里姆林宮舉行的紀念阿迪蓋、卡巴爾達-巴爾卡爾和卡拉恰耶夫共和國成立100周年的活動上講話。

普京在烏克蘭扶持的傀儡突然宣布在周內舉行“入俄公投“，為什麼？因為普京的情形不妙。他在烏克蘭嚴重失算，烏克蘭人民歡迎俄羅斯解放軍的場面從來沒有出現，基輔不僅沒有在一周內被“解放”，就連好不容易控制的佔領區，2014年以來“策反”的烏東，也風雨飄搖。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭九月初大反攻節節挺進，俄軍被迫逃出哈爾科夫地區，烏軍在南部赫爾松發動反攻，俄軍一個村落接着一個村落喪失，烏軍現在已在俄軍春季已百分之佔領的所謂“盧甘斯克共和國”境內開展反攻，形勢在快速發生變化。

普京如果明智的話，宣布從烏克蘭撤軍，戰爭旋即結束。不，普京不甘於失敗，不承認失敗，“大俄羅斯夢”遠遠沒有完成。烏克蘭戰場俄軍兵員不足，強迫監獄犯人上前線，與普京最親密，出兵積極的車臣共和國總統卡德羅夫，現在也要求普京下命令，讓俄羅斯每個聯邦“平等出兵”。

普京不承認失敗，反而唆使烏克蘭東部和南部被佔領的四個地區的傀儡宣布在本周內緊急舉行“入俄公投”。槍桿子下舉行的所謂公投，一般都會“百分之百通過”，但西方領袖紛紛譴責這是“假公投”，“滑稽劇”、“鬧劇”，歐美宣布，永遠也不會承認俄羅斯操縱的假公投結果。

就連已經被通過假公投並吞八年的克里米亞，基輔也早已放話：一日不收回克里米亞，一日不會罷休，普京為什麼還要舉行假公投呢？普京在編織着一個恐怖敘事，這個敘事的核心是，烏克蘭領土一旦變成俄羅斯領土，誰攻擊這些領土，誰就是在攻擊大俄羅斯，俄羅斯就可動用核武器反擊。

近來頻出狂言的曾經被視為普京的“替身總統”梅德韋傑夫周二在“Telegram”威脅：公投極其重要，如果誰敢在公投歸於俄羅斯的領土製造罪行，你就可以使用任何用來合法自衛的武力。對於俄羅斯政治獨立分析項目R.Politik的創始人塔季揚娜-斯坦諾瓦亞來說，“舉行入俄公投是普京對烏克蘭和西方的明顯威脅。"她在Telegram寫道："普京準備毫不拖延地舉行公投，以便擁有使用核武器保衛俄羅斯領土的權利。”

但一些專家指出，普京忘記了一點，動用核武是“終結性“行動。如果普京下令動用核武，形同向自我毀滅邁出不可逆的巨大一步，同樣擁有核武的北約、美國豈能坐視？從俄羅斯常規武器在烏克蘭戰場面對西方武器不堪一擊的情況來看，俄羅斯擁有強大核武，恐怕也像之前宣傳的俄羅斯軍力如何強大，同樣是一個不太實用的神話。

澤連斯基解釋得很明白：烏克蘭不害怕俄羅斯的任何威脅，包括核武威脅，因為烏克蘭沒有退路，退一步，俄羅斯進一步，今天在威脅下容忍俄羅斯吞併烏克蘭部分土地，明天俄羅斯會吞併烏克蘭的另一部分土地，直至整個烏克蘭，甚至歐洲……

費加羅報引述專家分析，傀儡政權突然宣布公投的另外一個可能性是普京為了彌補兵員不足，可能要頒布總動員令，要宣布總動員，必須宣布戒嚴，戒嚴令只有在俄羅斯領土受到外來侵略的情況下才能生效。如果俄羅斯吞併了盧甘斯克、頓涅茨克和赫爾松和紮波羅熱地區，就可以宣布，俄羅斯領土正在遭到烏克蘭“侵略“。如此，更多的俄羅斯人將被普京送上戰場，戰爭將更加殘酷，俄羅斯人能忍受多久？

此間輿論認為，普京走到窮兵黷武的地步，結果在世界上異常孤立，本來可以指望的幾個盟友，也顯得那麼疏離，日前在烏茲別克舉行的上合組織峰會就是最好的見證。法國世界報在題為“正在失去影響力的普京”的社評中說：在烏茲別克斯坦撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會當然給了普京一張全家福的機會，特別是與中國國家主席習近平的合影，但他的同行們卻沒有給予他所期盼的支持。

普京本指望把他稱之為“我的最好的朋友”，與他聯合發表“中俄合作無上限”的中國領導人習近平的全力支持，但是習近平的支持是含糊不清的，而且一字不提俄羅斯在烏克蘭進行的“正義戰爭”，大約除了會繼續購買廉價的俄羅斯原油，向俄羅斯提供武器，習近平至今沒有邁出這一步。

俄羅斯的傳統盟友印度明顯地在俄羅斯和西方之間尋求平衡，印度總理莫迪與普京會談時，公開勸阻普京不要繼續戰爭，普京尷尬地表示“理解印度的擔憂，將儘早結束戰爭”，普京也無奈地表示理解中方對烏克蘭戰爭的“疑慮和憂心”，不理解不行，普京的俄羅斯在這個世界上朋友已經很少很少，舊勢力範圍中亞諸國也各有打算，贊同俄羅斯實現大俄羅斯夢，吞併烏克蘭，將直接威脅到他們的生存。