馬克龍聯大講話：俄羅斯入侵烏克蘭是向"帝國殖民時代的倒退"

馬克龍/聯大/俄羅斯/烏克蘭

法國總統馬克龍周二在聯合國大會一般性辯論上發言，指責俄羅斯2月底入侵烏克蘭是向"殖民征服""軍事擴張"的“帝國、殖民時代的倒退”；針對烏克蘭東部親俄地區計畫舉行加入俄羅斯公投，馬克龍表示，公投結果不會獲得國際社會承認。

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法新社報道，俄羅斯入侵烏克蘭是聯合國會員國領導人3年來首度親身參加的聯大會議核心議題。馬克龍在周二的聯大發言中表示，“自2月24 日以來，我們目睹了一場向帝國、殖民地時代的倒退"。馬克龍問道："如果不是俄羅斯，誰還能稱得上是當今的霸權？"馬克龍說，法國對此堅決予以拒絕，並將不懈努力尋求和平”。

馬克龍在聯大的發言中進一步表示，今天(對入侵）保持沉默的人，不由自主地、或以某種"同謀"的形式，在為新帝國主義行為助紂為虐，而當代的"犬儒主義"正在瓦解着我們實現和平所必須的國際秩序。

法新社稱，本屆聯大會議，俄羅斯入侵烏克蘭將成為各國關注的焦點，烏克蘭總統澤連斯基周三將透過視頻在聯大發表講話，更是引人關注。

針對烏克蘭東部親俄地區計畫舉行加入俄羅斯公投，法國總統馬克龍表示，公投結果不會獲得國際社會承認。

馬克龍在出席聯合國大會期間向媒體表示，這次"公投"計畫是莫斯科對民主的又一次"挑釁"，是對民主的"戲弄"。

馬克龍在聯大發言前向媒體表示，在仍處於戰火之中，人民流離失所的地區，目前完全不具備組織此類全民公投的條件。

烏克蘭東部兩個由親俄分離勢力控制，並獲俄羅斯承認為獨立國家的頓涅茨克和盧甘斯克，宣布將於本周五至下周二，舉行加入俄羅斯的公投。烏克蘭南部的俄控赫爾松和紮波羅熱地區，也計畫舉行相關公投。

馬克龍並表示，他將在未來幾天與他俄羅斯總統普京進行對話，馬克龍說，儘管俄羅斯入侵烏克蘭破壞了國際安全秩序，但他仍將與俄羅斯保持對話。馬克龍表示，法國拒絕世界倒退到帝國時代，並將為實現和平不懈努力。