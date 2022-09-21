俄羅斯多個城市發生民眾示威抗議普京動員令 超過一千人被捕

俄羅斯/示威

俄羅斯多座城市周三發生民眾示威，抗議俄羅斯總統普京下令徵召後備軍人到烏克蘭作戰。人權組織估計，超過1000人被捕。俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼指動員將導致大規模悲劇。

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法新社消息，據專門統計被逮捕人數的非政府組織 OVD-Info 稱，至少38座城市發生抗議行動，這是自2月下旬俄羅斯宣布對烏克蘭發動進攻以來，俄羅斯境內最大規模的抗議活動。

法新社記者在莫斯科看到至少50人在市中心的抗議活動中被捕。在俄羅斯第二大城市聖彼得堡，被警方逮捕的人裝滿一輛大巴被帶走。

示威者高呼“不要戰爭！”“不要動員！”等口號。聖彼得堡一名參加抗議者費多羅夫向法新社表示，“每個人都害怕。我是嚮往和平，我不想開槍。但現在出門很危險，否則會有更多的人(參加示威）。”

莫斯科檢察官辦公室警告，在互聯網呼籲參加未經批準的示威，或者參與這些示威者，最高可被判監15年。示威者可能會因違反詆毀武裝部隊、散布軍事行動的"假新聞"或鼓動未成年人抗議的法律而遭到起訴。據非政府組織稱，俄羅斯普京上午宣布，在俄羅斯舉行的反對局部動員攻打烏克蘭的示威活動中，至少有1,054人被捕。

普京周三下令啟動局部動員，升級對烏克蘭的軍事行動，這是該國二戰以來的首次動員。普京並警告西方國家，當他說準備使用核武器保衛俄羅斯時，他不是在虛張聲勢。

俄羅斯國防部長紹伊古接受國家電視台訪問時表示，普京的部分動員令將額外徵召約30萬人投入俄軍對烏克蘭的軍事行動，但不會動用學生和應召入伍者，俄羅斯數百萬後備軍人多數都不會被徵召。

另據報道，被囚禁獄中的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）表示，普京下達的部分動員令將導致一場"大規模悲劇"。

法新社報導，穿着囚服的納瓦爾尼就其被控的一起案件，透過視訊出庭，他在視訊聲明中說："這將導致一場大規模悲劇，會有大量死亡。"

作為普京的主要反對者，納瓦爾尼說："為了保住他的個人權力，普京正在折磨一個鄰國，殺害那裡的人，而他現在正把大量俄羅斯公民送入這場戰爭。"他說："很明顯，這場正在進行的罪惡戰爭只會加深及惡化，普京想要儘可能讓更多人捲入。他想讓幾十萬人雙手沾滿鮮血。"

另外，俄羅斯頗受歡迎的訂票網站Aviasales顯示，周三直飛亞美尼亞、格魯吉亞、阿塞拜疆和哈薩克等前蘇聯國家城市的航班，機票全部售罄。

與此同時，土耳其航空公司（Turkish Airlines）在其網站上宣布，24日前飛往土耳其伊斯坦布爾的航班機票已全被預訂。伊斯坦布爾已成為往返俄羅斯的重要旅行樞紐。

谷歌（Google）資料顯示，周三普京動員令後俄羅斯境內用戶搜尋"機票"和"飛機"關鍵詞的數量增加超過一倍，谷歌趨勢資料則顯示，提出"離開俄羅斯"搜索為平時的100倍。

在普京宣布對烏克蘭展開"特別軍事行動"後，俄羅斯與歐盟間的航班已被關閉。俄羅斯人擔憂戰爭恐導致戒嚴令實施，數萬人為此逃往鄰國。