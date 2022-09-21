北京拒絕朔爾茨改善維族人待遇的要求

新疆

2022年9月21日，在紐約，德國總理朔爾茨在全球基金的第七次資金補充會議上發言。

據德國電視一台報道，中國拒絕了德國總理朔爾茨有關遵循聯合國建議改善維族人待遇的要求。

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在紐約聯合國大會的發言中，朔爾茨總理曾呼籲中國落實聯合國報告的建議。他在演講中說，這將是“一個主權和力量的標誌，也是更好的變革的保證。”

但中國外交部發言人王文斌周三在北京稱，本月初提交的聯合國關於新疆地區局勢的報告是“錯誤信息的拼湊”。該報告是一個為一些想壓制中國的西方國家服務的一個“政治工具”。

聯合國在報告中對中國提出了嚴重指控：“對維族人和其他主要穆斯林群體成員的大規模任意和歧視性拘留可能構成國際犯罪，特別是反人類罪。”

德國電視一台繼續報道說：新疆的主要居民是維族人。但北京的居民政策當地使人口結構日益向有利於漢族的方向轉變。維族人及其文化長期以來一直被系統地壓制。

據德國《焦點》周刊報道，中國人權問題在德國尤其受到執政黨之一綠黨的批評。由綠黨要員哈貝克領導的聯邦經濟部已在計畫讓經濟界疏遠中國，比如對企業在華投資不提供國家擔保。聯邦經濟部對中國投資德國也持懷疑態度。但德國企業對中國的投資卻與哈貝克的計畫逆向而行。根據德國經濟學院（IW）的一份研究報告，德國經濟界於今年上半年向中國投資了約100億歐元，這是一個遠遠超過記錄的數據。對許多德國經理來說，聯邦經濟部的課程變化走得太遠了。德國企業亞太委員會（APA）常務董事Fridolin Strack向路透社表示，"政府對德國公司在中國業務的支持和保護必須繼續保持"。在亞太委員會看來，中國的投資在德國和歐洲也應受到歡迎。