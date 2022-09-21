拜登指責俄羅斯違反聯合國憲章 馬克龍呼籲國際社會對普京“施加最大壓力"

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俄羅斯總統普京宣布"俄羅斯局部軍事動員"並揚言"動員核武不是虛張聲勢"，引起西方各國同時譴責。法國總統馬克龍呼籲國際社會對普京“施加最大壓力”；美國總統拜登在聯大發言中也嚴厲譴責俄羅斯出兵烏克蘭"違反了聯合國憲章的核心原則"；歐盟及北約也齊聲譴責普京以核武相要挾是"置世界和平於危險之中"。

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俄羅斯總統普京周三下令俄羅斯進行二戰以來的首次動員，他並警告西方國家，當他說準備使用核武器保衛俄羅斯時，他不是在虛張聲勢。普京下令部分動員其龐大的後備力量，標誌着自莫斯科於2月下旬發動入侵以來烏克蘭戰爭局勢的最大升級。而在此之前，俄羅斯軍隊在戰場上遭遇了一系列挫敗。

法新社報道，馬克龍周三呼籲國際社會對普京“施加最大壓力”。馬克龍周三在聯合國大會期間向媒體發表談話表示，對普京宣布動員預備役，將他的國家，特別是青年人拖入戰爭泥淖深感遺憾。

馬克龍表示，我們必須對普京施加最大壓力，促其停止沒有任何意義的戰爭，因為普京的選擇與歷史進程背道而馳，不僅違背俄羅斯的利益，也違背國際社會的利益，它將導致俄羅斯在國際社會進一步孤立”。

馬克龍並對中國和印度呼籲在烏克蘭停火的聲明表示歡迎。馬克龍說， (這也顯示）俄羅斯已經越來越孤立，並且正在深陷一場只有俄羅斯想要的、非法而不正當的戰爭。”

馬克龍在與非洲和中東領導人以及國際組織負責人共同主持關於戰爭造成的糧食危機會議後指出，“今天沒有人理解俄羅斯正在做出的選擇”。

馬克龍周三與國際原子能機構總幹事拉斐爾·格羅西就烏克蘭核電站的情況進行了會談，並定於下午與美國總統拜登會晤。

另外，美國總統拜登在聯合國大會上發言也嚴厲譴責俄羅斯出兵烏克蘭"違反了聯合國憲章的核心原則"。

拜登表示，一個聯合國安理會常任理事國入侵鄰國，試圖從地圖上抹去一個主權國家，俄羅斯違反了聯合國憲章的核心原則。

拜登提到，普京聲稱必須採取行動，因為俄羅斯遭受威脅，但實際上沒有人威脅俄羅斯，除了俄羅斯之外，沒有人尋求衝突。

拜登警告，核戰爭是打不贏的，也絕對不能夠打。拜登表示美國會繼續支持烏克蘭，他同時宣布追加29億美元，協助解決全球糧食問題。

而此前，美國白宮表示，美國會認真對待俄羅斯總統普京暗示不排除使用核武的威脅言論。白宮國家安全委員會發言人柯比周三表示，擁核大國發表相關言論是不負責任的，美國會非常認真地對待，並正儘力監控俄方的戰略態勢，以便隨機應變，但現在沒有看到任何跡象需要這樣做。

普京對西方發出核戰威脅，歐盟及北約也齊聲譴責。

法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利指責普京威脅要在烏克蘭戰事中使用核武，是"置世界和平於危險之中"。

博雷利推文指出："普京宣布的假公投、局部動員及核武勒索，是嚴重的局勢升級。挾核武進行威脅是不可接受的，對所有人構成真正的危險。"

此外，北約秘書長斯托爾滕貝格也指責普京的核武言論"危險"且"不顧後果"。

斯托爾滕貝格表示，普京的威脅不是新鮮事，他以前已做過許多次，他很明白，永遠不應發動核戰，而且無法獲勝，這將對俄羅斯造成史無前例的後果。

斯托爾滕貝格表示，希望俄羅斯與烏克蘭的戰爭，能夠在談判桌上結束，但他認為，只有基輔當局在潛在的協議中取得可接受的結果，這種情況才會發生，而北約盟國將會繼續向烏克蘭提供前所未有的支持。