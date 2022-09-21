拜登表示美國不尋求與中國發生衝突

俄羅斯侵烏戰爭

普京宣布動員30萬預備軍人投入烏克蘭戰爭，並威脅不惜動用核武之際，拜登周三在聯合國講壇表示：美國不尋求與中國發生衝突，另外，中國似乎與期盼得到其全力支持的俄羅斯拉開了一點距離，呼籲“通過對話談判實現停火止戰”。

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俄羅斯總統普京周三宣布國家進入部分動員狀態，徵招30萬軍人投入烏克蘭戰場，甚至暗示不惜動用核武，美國總統拜登周三在聯合國大會嚴厲抨擊譴責普京發動侵烏戰爭“無恥背叛了聯合國憲章”的同時，表示美國不尋求與中國對抗和冷戰，儘管拜登日前在專訪時再次提及一旦中國進犯台灣美國會出面捍衛。

拜登還重申“一個中國”政策，他表示，美國會繼續以和平方式解決衝突而奮戰，美國追求台海的和平穩定，遵循數十年來有助於避免衝突的一中政策，並持續反對任何一方片面改變台海現狀。

俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平都未出席本屆聯大會議，周三稍早時候，中國外交部發言人汪文斌被問及中國對俄烏局勢最新發展的看法時表示，中方“呼籲有關方面通過對話談判實現停止止戰，儘快找到兼顧各方合理安全關切的辦法。”

對於俄羅斯侵烏，中國從未使用“侵略”一詞，但是，戰爭爆發以來，所謂“中俄合作無上限”的承諾中方似乎並沒有兌現，尤其在俄羅斯極其需要的軍事援助方面，西方情報機構發現中國有意規避制裁，並未向俄羅斯提供軍事援助。

法新社分析，中方周四呼籲停火以及“各國主權領土完整都應該得到尊重”的說法，“似乎與俄羅斯拉開了一定距離”，法新社補充說，尊重領土完整，這是指俄羅斯吞併烏克蘭部分地區的計畫。

法國總統馬克龍周三也在聯合國大會上對中國和印度呼籲停火表示歡迎，並認為“俄羅斯越來越被孤立，正在投入一場只有它想要的、非法的戰爭。”