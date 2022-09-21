教廷擬將駐港辦公室遷北京與台關係「現階段保持原狀」

台灣/梵蒂岡

教廷國務院長帕洛林日前向意大利「信使報」透露，教廷計畫將派駐香港的辦公室遷到北京，教廷持續向中國提出這個想法，正等候中國當局的響應，但還沒有得到迴音。信使報的記者追問，教廷在台灣設有使館，雙方並維持全面外交關係，是否將因此關閉或降級駐台灣的大使館？帕洛林回答說，「現階段一切保持原狀」。

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信使報（Il Messagero）16日報導指出，帕洛林（Pietro Parolin）日前出訪哈薩克的時候，在會議場外簡短受訪。對於教廷是否已經準備好把香港的辦公室搬到北京，帕洛林說，他不認為這是一個新的想法，教廷一直都在提議，他說， 「我們正在等待來自北京的信號，這個信號尚未來到」。

另外，天主教通訊社19日以「教宗向中國伸手」為題報導，儘管天主教教宗方濟各與中國國家主席習近平日前同時出訪哈薩克時並沒有會晤，但梵蒂岡和中國的關係「某些發展不容忽視」，首當其衝就是教廷國務院在帕洛林領導下，正積極推動在北京派駐代表。

教廷目前在香港是以考察團的（Study Mission）名義派駐代表，今年1月前任駐港代表被調離後懸缺了將近半年，7月，教廷才任命新的駐港代表桑傑士（José Luis Diaz Mariblanca Sanchez）。

天主教通訊社還提到，如果教廷將駐香港辦公室遷到北京，代表教廷與中國1951年斷交後，首度重新建立外交對話渠道。報導里還說，考察團不是使館，對教廷帶來的負擔較小，如果教廷要在中國設立使館，就必須關閉在台北的大使館，並與台灣斷交。