美聯儲宣布加息0.75厘對抗失控的通膨

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美聯儲周三結束一連兩天議息會議，宣布加息0.75厘，以對抗失控的通膨，而美元兌歐元彙率也升至近20年來新高。

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法新社報導，歐元兌美元彙率已貶至0.9814美元，創下2002年10月以來新低，美元兌歐元彙率達近20年來新高。

美聯儲表示，高度關注通脹風險，堅定承諾重返2%的通脹率目標，並準備好在適當時候調整政策。

當局指，就業增長強勁，失業率維持低企，但通脹維持向上，反映與大流行相關的失衡、食品及能源價格高企，以及更廣泛的物價壓力。近期指標顯示，開支及生產趨向溫和增長。

美聯儲並提到，烏克蘭戰爭為通脹帶來額外的上行壓力，影響全球經濟活動。

另外，美聯儲周三下調今後3年美國經濟增長預測，並上調通脹率預測。美聯儲表示，近期公布的數據顯示支出及產出輕微增長，但仍預計今年經濟增長將大幅放緩。

季度經濟預測顯示，美聯儲下調今年經濟增長預測至僅0.2%，遠低於之前預測的1.7%，2023年及2024年經濟增長預測也分別調低至1.2%及1.7%，2025年及長期增長預測中值均為1.8%。

美聯儲預料，今年個人消費支出通脹率5.4%，比之前的預測上調0.2個百分點，2023年及2024年的預測稍為上調至2.8%及2.3%，2025年及較長期預測中值均為2%。

另外，美聯儲預料今年底失業率為3.8%，明年及後年均為4.4%，全部預測均有上調。