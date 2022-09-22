俄羅斯掀起外逃"潤"潮 澤連斯基呼籲"抵制"普京動員令

俄羅斯/芬蘭/格魯吉亞/邊境

俄羅斯總統普京宣布徵召三十萬預備役後，大批俄羅斯人繼續"外逃"。湧向格魯吉亞及芬蘭邊境的俄羅斯人一夜間猛增，離開莫斯科的機票價格則是直線上升。媒體稱，普京一聲令下，俄羅斯出現富人外逃的"潤"潮。烏克蘭總統澤連斯基呼籲俄羅斯"抵制"普京到烏克蘭作戰的動員令。

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路透社消息，俄羅斯總統普京周三宣布部分總動員，徵召30萬預備役部隊後，離境單程機票的訂購"暴增"。

芬蘭政府周四表示，由於湧入芬蘭的俄羅斯人大增，當局正在考慮禁止大部分俄羅斯公民入境措施。

芬蘭總理馬林表示，政府部門正在審議大批俄羅斯人湧入芬蘭可能帶來的風險，並考慮採取措施減少俄羅斯人大量湧入芬蘭境內。

據芬蘭邊防衛隊稱，日間抵達邊境的俄羅斯人數持續升高。

路透社說，俄羅斯的一些團體在社交網絡上向網民提供離開俄羅斯的各種建議，網站上還公布避難場所清單。

另有大批俄羅斯人試圖從俄羅斯與格魯吉亞邊境出國。目擊者估計，通往格魯吉亞邊境檢查站的車龍長達5公里，有人等了7小時才能夠越過邊境。

格魯吉亞是容許俄羅斯人免簽證入境的少數鄰國之一，有一名符合被徵召條件的男子表示，當普京宣布動員後，他馬上帶着護照前往邊境，擔心被派往戰事後會斷手斷腳。

還有一些俄羅斯人逃往塞爾維亞。 一名抵達貝爾格萊德的男子塞爾格伊向路透社表示，"戰爭太恐怖了，(我們的）處境十分艱難"。

據稱，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟關閉了領空，俄羅斯人無法進入歐盟國家；儘管從莫斯科前往最近國家的單程機票價格已經超過5000美元，仍是一票難求。俄羅斯旅遊業內人士向路透社表示，許多人在"拚命"尋找能夠離開俄羅斯的機票。

而據俄羅斯軍方表示，在普京下令動員後備軍人的大約24小時內，至少有1萬人"自願"到烏克蘭參與軍事行動。

與此同時，烏克蘭總統澤連斯基呼籲俄羅斯"抵制"普京到烏克蘭作戰的動員令。澤連斯基周四在例行的視頻講話中用俄語向俄羅斯人喊話表示，“六個月內有 55,000 名俄羅斯士兵在這場戰爭中死去，你們難道還想要更多(人死亡）嗎？不要？那就抵制！鬥爭！逃跑或投降。”