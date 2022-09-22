安理會討論俄烏局勢：布林肯呼籲國際社會追究普京的責任 古特雷斯：核戰爭完全不可接受

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聯合國安理會周四舉行的烏克蘭局勢高級別會議上，美國國務卿布林肯與俄外長針鋒相對。布林肯呼籲國際社會追究俄羅斯總統普京入侵烏克蘭的責任；聯合國秘書長古特雷斯警告，近期的事態發展令人感到危險與不安，烏克蘭的整體局勢正因此進一步走向恐懼與殺戮的無盡循環。

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法新社報道，周四由安理會輪值主席法國召集的這次會議，主題是烏克蘭局勢及俄羅斯入侵罪行未被追責。布林肯首先發言，他呼籲國際社會追究俄羅斯總統普京入侵烏克蘭的責任。布林肯說，安理會每個成員國都應發出明確訊息，俄羅斯需要立即停止其魯莽的核威脅。他並批評俄羅斯總統普京宣布動員後備兵力，以及在烏克蘭多個地區舉行公投的做法是使緊張局勢火上加油，布林肯並重申，世界不應讓普京僥倖逃避責任。

聯合國秘書長古特雷斯在安理會周四舉行的烏克蘭局勢高級別會議上發出警告，近期的事態發展令人感到危險與不安，烏克蘭的整體局勢正因此進一步走向恐懼與殺戮的無盡循環。

古特雷斯表示，俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭給過去7個月帶來難以言表的苦難和破壞，而戰爭到現在仍然沒有平息的跡象。他強調，近期的局勢發展讓和平的前景進一步遠去，這場毫無意義的戰爭可能會給烏克蘭乃至整個世界造成無盡的傷害。

古特雷斯指出，曾經不可想象的核衝突威脅現在已拿到檯面上談論，這本身就是完全不可接受的。他重申，“所有擁核國家必須重新承諾不使用核武器，並致力於徹底消除核武庫。”

古特雷斯同樣對有關烏克蘭目前不受政府控制的地區計畫組織所謂“全民公投”的報道深表關切。他指出，一國以武力相威脅或使用武力對另一國領土的任何吞併都違反了《聯合國憲章》和國際法。

在全球層面，這場衝突加劇了糧食、能源和金融的三重危機，使陷入極端貧困和饑餓的群體增加了數百萬人，逆轉了多年來在發展方面取得的進步。

而俄羅斯外長拉夫羅夫再次將出兵烏克蘭的責任歸咎於烏克蘭，稱基輔方面打擊東部頓巴斯（Donbas）地區俄語系民眾的權利。他在發言結束後，隨即離場。