情資報告顯示20年間中國重金招募美國華人軍事科學家多達154名

中美關係

這張未註明日期的文件照片顯示了位於新墨西哥州洛斯阿拉莫斯的洛斯阿拉莫斯國家實驗室(Los Alamos National Laboratory) 。情資報告顯示，20年間中國重金招募曾在美國最重要國安實驗室從事研究的華人科學家多達154名

美國NBC電視新聞取得的一份民間情資報告指出，在過去20年間，至少154名曾在美國最重要國安實驗室從事研究的華人科學家被中國重金招募，其中一些人更協助推進威脅美國國家安全的軍事技術。

廣告 繼續瀏覽後續

這份報告出自Strider Technologies，描述中國政府做出系統性努力，將華人科學家安置在率先開發核武的洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）。這些科學家有許多後來被招募回到中國，協助諸如深地穿透彈頭、極音速飛彈、靜音潛艦和無人機等技術方面取得進展。

報導指出，中國政府制定了旨在召募華人科學家回國的“人才計畫”，科學家們通過參與得到多達100萬美元的報酬。這類人才計畫長期以來一直被認為是令人關注的問題，但美方官員稱他們之前沒有見過一分非保密報告以如此詳細的方式描述了這個現象，如點名特定的科學家跟他們從事過的計畫。

報告主要作者萊維斯克（Greg Levesque）表示，人才轉移對美國國安構成直接威脅。他指出，“中國正在玩一場我們沒有做好準備的賽局，我們需要真的開始動員了”。

根據報導，雖然有一位前洛斯阿拉莫斯國家實驗室的科學家2020年就自己參與中國招募計畫說謊供認不諱，但美方官員與專家指出，大多數移民美國的華人科學家留了下來，許多人更對美國國防技術做出了重大貢獻。

不過，美國情報官員說，Strider報告顯示中國政府如何一直在利用人才招募計畫來深入了解美方技術，建立對美國國安構成重大威脅的軍隊，並指中國在國家主席習近平統治下的強硬轉變，正引發美方對兩國科學交流的悠久歷史進行重新評估。