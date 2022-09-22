歐盟商會：近四分一受訪歐企考慮從中國撤資

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歐洲商業組織警告，嚴格的疫情防控讓在中國境內運營的歐洲企業漸失信心，近四分之一的受調查歐企考慮將現有或計畫中的投資移出中國。

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綜合路透社、彭博社和法新社報道，中國歐盟商會發表報告指出，中國作為投資目的地的吸引力正在受到侵蝕，“不靈活與不一致”的防疫政策是其中關鍵因素。

該商會主席伍德克（Joerg Wuttke）在新聞發布會上說，在過去一年，中國與世界其他國家形成“強烈對比”，在其他國家仍致力於全球化之時，中國卻繼續關閉自守。

伍德克說：“全世界都生活在群體免疫中，中國還在等待奧密克戎變種毒株在世界消失的那一天，這當然是沒有可能的。”

他指出，由於意識形態的原因，中國的市場正在萎縮，對新冠病毒染病數字不顧成本地嚴格控制，對科技行業的打壓，以及重減排輕經濟活動導致的電力短缺等，都顯示意識形態凌駕於經濟考量。

這份報告收集了1800個成員的意見，報告指中國的冠病清零政策帶來了“巨大的不確定性”，對其75%成員的營運造成了“負面衝擊”。

報告並稱，近四分之一的成員考慮將現有或計畫中的投資轉移出中國，比率為過去十年來最高。報告也顯示，歐洲企業正在思考應該在什麼地點和如何生產產品，由於中國大體上對外關閉，歐企認為有必要讓全球供應鏈更具適應性。

此外，歐洲公眾和政府對中國的看法也發生了變化，台海局勢、西方國家對新疆產品的制裁以及中國的經濟政策，都加劇了中歐關係的下滑，導致歐盟正重新評估和更新對華政策。

報告也認為，歐洲企業不會和中國完全脫鉤，但是這些企業高層正越來越多討論替代的供應鏈戰略。

伍德克也提到，歐盟商會仍希望在10月16日開始的中共二十大之後，中國政府能放寬限制。