美國指中國是全球最大債權方

國際金融 / 債務危機

南美洲國家厄瓜多爾在本周早些時候宣布，與其最大的債權方-中國達成債務重組協議。美國財長珍妮特·耶倫夫人（Janet Yellen ）的一名顧問表示，中國現已超過世界銀行、國際貨幣基金組織和巴黎俱樂部，為全球第一大債權方，金額估計在500億至1000億美元之間。非洲的埃塞俄比亞、乍得等國也希望能夠與北京達成債務重組協議。這是本台法廣RFI法語«今日經濟»專欄（Chronique Aujourd'hui l'économie）周四節目中的最新話題。

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本台RFI法文網2022年09月22日星期四在法語«今日經濟»專欄（Chronique Aujourd'hui l'économie）刊出一篇最新報道。中國出手幫助債務混亂的國家，在本周早些時候與厄瓜多爾達成債務重組協議，由此引出中國是否正在替代國際貨幣基金的疑問。

RFI - Chronique "Aujourd'hui l'économie" 法廣專欄 «今日經濟» © Studio Graphique FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[La Chine pressée d’alléger la dette des pays pauvres]。換作中文可譯為：[急着減輕窮國債務的中國]，下面是簡介以供分享。

中國的債務國大部分都面臨財務壓力 -

本台法廣RFI«今日經濟»專欄（Chronique Aujourd'hui l'économie）的這篇報導首先指出，這並非中國首次向一名債務人提出重組方案。中國提供國外的貸款有60%給與了有財務壓力的國家。而2010年時的這一比率僅為5%。這是世界銀行的一名經濟學家在今年春季時的一項調查結論。中國在十年間成為了厄瓜多爾的最大債權人。中國與厄瓜多爾簽署的石油長期採購合同，對北京十分有利。在經歷了疫情衝擊後，厄瓜多爾面對通貨膨脹和美國提高利率，如今處境艱難。

美國財長顧問提出中國減輕窮國債務 -

全球有40多個國家目前的對華債務占其國內生產總值（PIB）至少10%。美國財長珍妮特·耶倫夫人（Janet Yellen ）的顧問說，如果中國不減輕窮國債務，那將會長期壓制相關國家的增長。他表示，中國的角色必不可少。他認為，中國現已超過世界銀行、國際貨幣基金組織和巴黎俱樂部，為全球第一大債權方。中國當前的債權總額可能在500億至1000億美元之間。不過中國對此予以否認。

中國能否放棄部分債權仍是討論話題 -

在本台法廣RFI«今日經濟»專欄（Chronique Aujourd'hui l'économie）的這篇報導在最後部分指出，在近幾年裡，中國的重組協議都優先延期還款，而不是免除債務。中國與贊比亞的債務重組協議一拖再拖。埃塞俄比亞和乍得都提出了重組請求，但尚未獲得北京的具體行動。中國如今具有巴黎俱樂部的觀察員地位。而這一組織的條件是所有債權方之間透明與平等對待。中國在今年8月免除17個非洲國家的雙邊債務讓人記憶猶新，但總金額為6100萬美元。與其在非洲的債權規模相比較，可以說是九牛一毛。

RFI Image Archive / La Chine est, depuis 2017, le premier créancier du monde, devant le FMI, la Banque mondiale et les créanciers du Club de Paris réunis, selon Brent Neiman, conseiller de Mme Janet Yellen. Ici, la secrétaire américaine au trésor Janet Yellen, photo prise à Washington, U.S. le 28 juillet 2022. (illustration) REUTERS - JONATHAN ERNST / RFI Image Archive

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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