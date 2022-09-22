美國指中國是全球最大債權方
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南美洲國家厄瓜多爾在本周早些時候宣布，與其最大的債權方-中國達成債務重組協議。美國財長珍妮特·耶倫夫人（Janet Yellen ）的一名顧問表示，中國現已超過世界銀行、國際貨幣基金組織和巴黎俱樂部，為全球第一大債權方，金額估計在500億至1000億美元之間。非洲的埃塞俄比亞、乍得等國也希望能夠與北京達成債務重組協議。這是本台法廣RFI法語«今日經濟»專欄（Chronique Aujourd'hui l'économie）周四節目中的最新話題。
本台RFI法文網2022年09月22日星期四在法語«今日經濟»專欄（Chronique Aujourd'hui l'économie）刊出一篇最新報道。中國出手幫助債務混亂的國家，在本周早些時候與厄瓜多爾達成債務重組協議，由此引出中國是否正在替代國際貨幣基金的疑問。
這一法文專欄報導的原標題為：[La Chine pressée d’alléger la dette des pays pauvres]。換作中文可譯為：[急着減輕窮國債務的中國]，下面是簡介以供分享。
中國的債務國大部分都面臨財務壓力 -
本台法廣RFI«今日經濟»專欄（Chronique Aujourd'hui l'économie）的這篇報導首先指出，這並非中國首次向一名債務人提出重組方案。中國提供國外的貸款有60%給與了有財務壓力的國家。而2010年時的這一比率僅為5%。這是世界銀行的一名經濟學家在今年春季時的一項調查結論。中國在十年間成為了厄瓜多爾的最大債權人。中國與厄瓜多爾簽署的石油長期採購合同，對北京十分有利。在經歷了疫情衝擊後，厄瓜多爾面對通貨膨脹和美國提高利率，如今處境艱難。
美國財長顧問提出中國減輕窮國債務 -
全球有40多個國家目前的對華債務占其國內生產總值（PIB）至少10%。美國財長珍妮特·耶倫夫人（Janet Yellen ）的顧問說，如果中國不減輕窮國債務，那將會長期壓制相關國家的增長。他表示，中國的角色必不可少。他認為，中國現已超過世界銀行、國際貨幣基金組織和巴黎俱樂部，為全球第一大債權方。中國當前的債權總額可能在500億至1000億美元之間。不過中國對此予以否認。
中國能否放棄部分債權仍是討論話題 -
在本台法廣RFI«今日經濟»專欄（Chronique Aujourd'hui l'économie）的這篇報導在最後部分指出，在近幾年裡，中國的重組協議都優先延期還款，而不是免除債務。中國與贊比亞的債務重組協議一拖再拖。埃塞俄比亞和乍得都提出了重組請求，但尚未獲得北京的具體行動。中國如今具有巴黎俱樂部的觀察員地位。而這一組織的條件是所有債權方之間透明與平等對待。中國在今年8月免除17個非洲國家的雙邊債務讓人記憶猶新，但總金額為6100萬美元。與其在非洲的債權規模相比較，可以說是九牛一毛。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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