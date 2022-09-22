20大誰上誰下 磨刀霍霍

中共二十大前瞻

2022年9月18日，星期日，北京。人們戴着口罩從歡迎黨的二十大召開的鮮花裝飾旁走過。長期執政的中國共產黨將於10月16日召開二十大，一般預計習近平將在會上獲得第三個五年任期。

中共中央辦公廳近日發布『推進領導幹部能上能下規定』，列出領導幹部不適宜擔任現職的15種情況，要求“暢通幹部下的渠道”。

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該規定第四條點明關鍵的問題是“解決能下問題”，而且要求以習思想為指導來解決能下的問題，一些觀察人士恍然大悟，黨的最高領導人習近平應不在此列，其他人概莫能外。

有評論指，原來能上能下是最高領導人手中的一把劍，讓你上，你上，讓你下，你下。“順我者昌，逆我者下”。有人認為這是在關鍵時刻攤牌的信號，誰反習誰下!

還有分析認為，習以此來加大清黨節奏，從中央到地方，換上自己的人馬，繼續集權和貫徹他的意志。

因為中共中央辦公廳這一規定恰好在20大召開前不到一個月推出，引起議論紛紛。被視為親北京的媒體『香港01』9月21日載文稱：“在中共二十大進入倒計時之際，中辦推出此『規定』，不免引人浮想聯翩。不願透露姓名的觀察人士向『香港01』透露，今次二十大人事變動幅度會很大，『規定』的推出，或預示二十大人事風暴即將到來”。

這次的規定是對2015年試行規定的修訂，2015年規定的第四條、第五條、第六條都對到年齡退休、任期屆滿有明確規定，其中第六條規定得更清楚，“嚴格執行領導幹部職務任期制度、任期年限、屆數和最高任職年限，一般不得延長”，新規定中，與到齡退休、任期屆滿相關的條款均已消失。『香港01』分析，“這或預示着，以往外界管窺中共人事變化的一些‘規則’，不再一成不變，而是以政治需求為導向，根據時局打破常規。”這是否意味着，按照最高領導人的意志來分配了？

任期年限、屆數和最高任職年限，這些詞都有明確的含義，就是有個“到點下車”的問題，八零年代以來被視為中共政治體制改革的最大成果，就是最高領導人實行任期制度，任期兩屆，每屆五年，前任總書記胡錦濤、江澤民都是到點下車。

為什麼這幾條現在不存在了？很簡單，習近平於2018年通過“修憲”廢除了國家主席任期制，上面幾條沒有存在的理由了。

雖然這一『規定』開宗明義，推動能上能下，要“堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導……”，也有人認為這樣一來也有點雙刃劍的作用，反對習破壞黨內規矩、霸王硬上弓的人士也可以拿它來說事，『黨政領導幹部職務任期制暫行規定』繼續有效，習已任了兩屆，滿了十年，年齡也到了七上八下，還是遵守黨的規矩，下吧。

關鍵的問題取決於習的連任，此刻出台『規定』，有分析認為，說明黨內暗涌不斷，對習不滿的人不少，因此，要出這個『規定』來壓制。

雖然多數觀察家認為習近平在20大連任基本不成問題，但也有些熟悉中國政情的人不認為已經鐵板釘釘，中共中央前黨校教授蔡霞就持這種看法。因此，在她看來，在20大召開之前，中共內鬥會愈演愈烈。

美國之音援引一位長期在中共體制內工作的紅二代圈內人士說，反習連任在紅二代中間和體制內佔主流。基本上90%都不支持，必須到站下車的呼聲很強烈。

中共黨史專家高文謙對美國之音表示，習今年以來在中俄結盟、堅持清零，打破台海現狀等方面出盡“昏招”，“習遭遇了他執政十年來的最大挫敗”，習即使連任，其權勢也將縮水。

這些因素或許部分解釋了為什麼在中共20大快要召開的前夕，還要出台這麼一個“能上能下”的規定，有網友評論：擋路的，不屬於人家的人馬，準備好執行『規定』吧。