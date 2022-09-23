中國大外宣派眾人去聯合國大力宣傳新疆好

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中國派遣了一支由新疆官員組成的小團隊前往日內瓦，與聯合國官員會面，並向媒體澄清關於北京被指控犯有反人類罪的新疆發生的 "真相"。北京擔心各國將在人權理事會本屆會議上推出一項決議草案，以調查所被指控的在新疆發生的侵權行為。中國官員說，"我們對此不害怕。" 他並說聯合國人權應該去"調查過去的災難以及美國和其他西方國家犯下的許多罪行"。

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北京派遣特使團體前往聯合國，以澄清關於新疆的事情。該團體作了長達兩個多小時的演講，該宣講是在聯合國總部的小新聞室里舉行的，背景是聯合國著名的天藍色徽章。出席記者只被允許提三個問題。主席台上有五位來自新疆的代表，其中包括該地區的新聞主任音譯為徐貴祥、一位阿訇和一位大學官員，他們幾乎逐條反駁剛剛退休的聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特的關於新疆問題的報告。

聯合國報告指責中國迫害新疆的少數民族，主要是維吾爾族。

新疆新聞負責人在會議開場時解釋說，"面對聯合國報告中的誤解，我們想澄清事實。"他後來總結說，我們想藉此機會要求國際社會了解新疆反恐和打擊極端主義的真相和事實，並在善與惡、明與暗、進步與倒退之間做出正確的選擇。"

聯合國發言人在接受法新社採訪時透露說，中國這個新疆宣傳團體計畫與人權事務代理高級專員納達-納希夫會面。

幾年來，中國一直被西方國家和人權組織指控在新疆的難民營中關押了100多萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族成員，包括哈薩克人。北京拒絕了這些指責，聲稱這些措施是為了打擊恐怖主義和確保該地區的發展。

自從米歇爾-巴切萊特在其聯合國人權高級專員任期結束前幾分鐘，不顧來自北京的巨大壓力，在最後一刻發布了聯合國新疆報告，中國和聯合國之間的關係已經變壞。

在這份報告文件中，聯合國沒有談到種族滅絕，但提到了可能的 "反人類罪 "以及酷刑和性暴力的可靠證據，並呼籲國際社會採取行動。

周四，來自中國新疆代表輪番駁斥聯合國和人權組織的指責，一遍又一遍地重複北京已經提出的論點，或者列舉一長串關於新疆人口增長的統計數據，以證明新疆的少數民族沒有受到歧視。據新疆新聞宣傳官員說，相反，新疆維吾爾人每年的假期比中國其他人口多四天，而且每年都能得到免費的健康檢查，他認為 "新疆是一個美好的地方"。

任職官方的新疆伊斯蘭教協會副會長、烏魯木齊（自治區首府）的伊瑪目穆赫特里姆-謝里普說："新疆的清真寺受到法律保護。"他指責聯合國人權高級專員混淆了 "善與惡"。

但一些調查顯示，這個當局摧毀了無數的清真寺。

據徐姓官員說，北京的特使們希望在日內瓦會見聯合國官員和外交官。

中國目前正在日內瓦對各國施加巨大的幕後壓力，以對抗任何針對中國的行動。

北京擔心各國將在人權理事會本屆會議上推出一項決議草案，以調查所被指控的在新疆發生的侵權行為。

中國徐姓官員說，"我們對此不害怕。"他說。"我們已經準備好戰鬥。"他並呼籲國際組織，包括聯合國人權機構，應該去"調查過去的災難以及美國和其他西方國家犯下的許多罪行"。