中國GDP增長速度低於亞洲其他國家 30年來首次

《亞洲開發銀行》警告說，因中國對抗新冠疫情癡迷於採取“清零”政策，其今年的 GDP 將僅增長 3.3%。面對新冠病毒大流行應對態度比較靈活的東南亞國家，他們的GDP增長則更加有活力。

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在中國，經濟突然爆出冷卻現象。 亞洲開發銀行（ADB）的經濟學家在21日公布的關於該地區經濟前景的新研究中估計，中國，這個地球上第二大經濟體的增長率在 2022 年為 3.3%，而且明年將不會超過 4.8% ％ 。

該行首席經濟學家阿爾伯特·帕克(Albert Park) 指出這一個強有力的象徵性轉變後，繼續寫道：“如果我們將中國排除在我們的統計數據之外，那麼今年和明年其他新興亞洲國家應該至少增長5.3%。”

今年年初，在北京以“零新冠”戰略的名義下令關閉其大型工業盆地數周之前，非洲開發銀行的專家根本未設想到這種情況。 他們當時仍預計中國的 GDP 在 2022 年和 2023 年會增長近 5%

北京的政策僵硬： 但共產黨政權在新冠疫情前的僵化，已經導致生產不穩定以及讓消費者沮喪。洲開發銀行總結道：“有幾個障礙阻礙了中國經濟的快速復蘇。”家庭需求依然脆弱。 分析人士指出，“他們的儲蓄，尤其是農民工和微型企業的儲蓄，已經受到收入損失帶來的衝擊。”

中國的房地產市場也依然脆弱，地方當局缺乏足夠的資源通過資助大型基礎設施項目來再次支持房地產。

中國的國內需求惡化，而此際，中國出口因西方經濟放緩及原材料價格快速上漲而連帶遭殃。

在其他新興亞洲國家，新冠疫情帶來的經濟衝擊比較沒那麼殘酷。 世界各地的政府都採取了更靈活的“與新冠病毒共處”戰略，例如：停止對其民眾實施嚴峻的防疫隔離措施。

觀光客也回到了巴厘島、曼谷或琅勃拉邦。 亞洲開發銀行因此上調了東南亞地區的經濟增長前景。

這地區的GDP今年將增長5.1%，明年至少增長 5%。

在越南和印度尼西亞的生產活動穩健：在該地區，受益於眾多跨國公司因在中國遇到的困境經營熱情冷卻而轉陣地到了越南；越南的國內生產總值預計今年將增長到6.5%，明年將增長至6.7%。

在菲律賓，2022 年的增長率將接近 6.5%，馬來西亞將達到 6%，印尼將達到 5.4%。

然而，除了列出這些良好表現國家之外，亞洲開發銀行指出，另一些國家卻仍未從健康復蘇中受益，這通常是由於地方性困難。例如：在經濟危機和嚴重政治危機相結合的斯里蘭卡，經濟有可能在 2022 年收縮 8.8%，明年再收縮 3.3%。亞行如此估計的同時也提醒整個地區，預防國際局勢可能惡化。

專家們提到了可能持續存在的通脹將迫使各國政府收緊貨幣緊縮政策，並提及烏克蘭衝突的升級，以及可能的新一波新冠疫情出現。

亞行首席經濟學家阿爾伯特·帕克總結道：“數個可能導致經濟增長放緩的風險已經出現在地平線了。”