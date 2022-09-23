俄羅斯大徵兵 中國官媒稱普京大勢不妙

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俄烏戰爭近來局勢驟變，迫使俄國總統普京宣布局部軍事動員，具中國官方背景的微信公眾號“牛彈琴”發文稱，普京開始戰爭動員意味着俄羅斯到了最危險的時候。牛彈琴文章指出，可以預見，更多的士兵，將倒在血泊中；更多的家庭，將失去兒子、丈夫、父親；當然，還可能有更多的婦女和兒童，生命也將終結在2022年。

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據中央社今天引述消息報道稱，普京下令局部軍事動員，中國官媒分析俄羅斯大勢不妙。

俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭至今已逾半年，不同於期間中國媒體幾乎一面倒挺俄，牛彈琴昨天發文指出，如今烏克蘭大舉收復失土，很明顯普京（Vladimir Putin）現在壓力山大，他最嚴峻的考驗來了。俄羅斯到了最危險的時候，現在不僅僅與烏克蘭，而且正與整個西方的軍事機器作戰，普京甚至預測，如果不遏制，接下來對方將朝克里米亞（Crimea）半島，甚至對俄羅斯本土發動進攻，因此必須下令緊急戰爭動員。

據牛彈琴說，這也是二戰結束後，俄羅斯（包括蘇聯時期）首次戰爭動員，對普京而言當前正是關鍵時刻，因即使2014年俄羅斯並吞克里米亞半島，當時也沒下令動員。

牛彈琴彙整現階段各國反應指出，僅中國重申展開停火談判，其他國家的表態目前看來無轉圜跡象。像是美國總統拜登（Joe Biden）稱，將毫不猶豫繼續支持烏克蘭，德國總理朔爾茲（Olaf Scholz）指責普京說，戰爭動員是絕望的行為，俄羅斯無法贏得戰爭。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示遺憾，普京把俄國和自家青年拖進戰爭的泥淖，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）則說，烏軍將繼續收復領土。

即因如此，牛彈琴預估未來戰事的發展指出，勢必將爆發更激烈的廝殺，因這是一場生死之戰，烏軍近來發動大反攻，5天內收復的領土超過俄軍過去5個月佔領的範圍，俄軍陷入苦戰，更凸顯前線作戰部隊的短缺。何況普京的辭典里，不允許輸，經部分戰爭動員後，30萬預備役可能上前線，等於前線部隊人數逾倍增，得到大量補充的俄軍，將展開更激烈的進攻，特別軍事行動變成名副其實的戰爭。

而對於蒲亭最嚴峻的考驗在於，因前線作戰確實不利，西方步步緊逼，俄羅斯一旦垮掉，不僅僅是他的威望和執政，更包括俄羅斯的穩定和統一，最壞的結果，那就是俄羅斯真像蘇聯一樣，再次分崩離析並陷入內戰。

文章表示，普京最痛恨就是當年蘇聯的解體，他必須咬緊牙關，背水一戰，而西方肯定不會被俄羅斯嚇倒，他們已經從烏軍愈戰愈強中看到希望，更會加大對烏克蘭的軍事援助，繼續消耗俄羅斯。

若戰局繼續僵持，是否俄國將不排除全面戰爭動員？如此北大西洋公約組織（NATO）的盟國會不會直接下場？俄羅斯會不會出現動蕩？會不會真陷入全面戰爭乃至核戰爭？低估烏克蘭和澤連斯基，普京付出沉重代價。

據該報道，此外，普京這次下達局部軍事動員令，特別提及打算使用所有可用的武器。按普京的邏輯，藉由公投使頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）等地併入俄羅斯，烏軍持續作戰，不就意味着這是攻擊俄羅斯，俄國就可能使用核武？

那麼北約有沒有低估俄羅斯和普京呢？核大國被逼到絕境的後果難以預料。儘管如此，但現實很殘酷，雙方都很清楚，戰場上拿不到的東西，別指望談判桌上能拿到。所以一方在斷然增兵，生產更多軍火；另一方則在加強反攻，要求西方提供更多重型武器，西方更不會放棄徹底削弱俄羅斯的機會，如此情勢將相當危險，“1000公里的戰線，1000公里的火藥桶”。