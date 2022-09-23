修復澳中關係 堪培拉稱沒那麼簡單

中國/澳大利亞

澳大利亞外長黃英賢星期四在與中國外長王毅的罕見會晤後警告說，澳中之間緊張的關係最終將得到恢復，但要逐步恢復，道路將是漫長的。但澳大利亞外長形容她與中國外交部長王毅的會晤是具 "建設性的"。澳大利亞新任總理阿爾巴尼斯稱對11月在巴厘島舉行的G20峰會上與中國國家主席習近平是否會面持開放態度。

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堪培拉稱恢復澳中關係 "道路漫長"。澳大利亞外長黃英賢周四在紐約聯合國大會期間與中國外長王毅會晤後。澳大利亞外交部長黃潘妮形容她與中國外交部長王毅的會晤是 "建設性的"。然而，她呼籲不要對兩國關係的正常化高興得太快。

黃英賢說：“我認為這是一條漫長的道路，雙方都必須採取許多步驟，以實現更穩定的關係。”

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，但在過去五年中，雙方的關係惡化。爭論的焦點包括中國在該地區的勢力擴張，以及北京對新疆、西藏和香港的人權鎮壓。據法新社說，澳中兩國爭端在2020年達到了頂峰，當時堪培拉要求對新冠病毒的來源進行調查，而新冠病毒是在中國境內首次被發現的。

中國對從澳大利亞貿易幾種產品進行了一波懲罰性制裁，以示報復。

據澳大利亞外交部長說，在與王毅的談話中，她"非常清楚地 "提出了貿易報復問題，黃英賢還提出了澳大利亞記者程雷被拘留的問題和 "其他一些領事事務"。

法新社說，澳大利亞新任總理阿爾巴尼斯Anthony Albanese暗示，他對11月在巴厘島舉行的G20峰會上與中國國家主席習近平會面持開放態度。