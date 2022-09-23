內蒙煤老闆遭瞄準 官方對煤炭腐敗倒查20年

中國/煤炭

在中共中央要求下，內蒙古官方2020年2月對涉煤炭腐敗展開“倒查20年”行動。中共中紀委機關報表示，這項倒查行動截至目前已調查1163人，處分942人，並已追繳人民幣628億元。

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據中央社署名邱國強今天引述中國官方消息報道，中紀委旗下的中國紀檢監察報今天稱，中共內蒙古自治區黨委2年多來按黨中央要求，針對白向群、邢雲、雲光中等案暴露出的內蒙古煤炭資源領域深層次問題，以“高壓之勢”專項整治違規違法問題，在解決一批重大問題、查辦一批重大案件、挽回一批國有資產損失、堵塞一批制度監管漏洞方面“收穫了累累戰果”。

紀檢監察報出，截至目前為止，“倒查20年”行動已查處案件789件共1163人，並有19名幹部主動投案。其中給予黨紀政務處分942人，追繳挽回損失人民幣628億元，清收處置煤炭資源299億噸。該報說，隨着專項整治的深入推進，內蒙“涉煤腐敗的蓋子逐步揭開”，涉煤“黑色交易”浮出水面，一批“涉煤老虎”紛紛落馬。其中，內蒙古煤炭地質勘查（集團）有限公司“上下貪墨成風”，連續4任主要領導“前腐後繼”，多達21人相繼被查。

據中央社說，2022年1月18日，由央視與中紀委聯合製作電視專題片“零容忍”的第4集“系統施治”單元中，即重點提到內蒙古煤炭資源領域的腐敗治理典型。