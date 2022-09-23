法新社看孫立軍遭判刑：習近平20大前立威

中國/反腐/孫立軍

2020 年 4 月 7 日，時任公安部副部長的孫立軍出席在中國湖北省武漢舉行的一次抗疫會議。孫力軍被指私藏私放大量涉及疫情的機密材料，中紀委9月30日決定予以“雙開”。 資料照片

中國一家法院周五表示，一名前中國警察最高官員因收受9300萬歐元的賄賂而被判處死刑緩期執行，這是繼本周其他一連串的腐敗定罪之後的又一次判刑。中國公安部門最近尤其成為反腐目標。

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據法新社說，53歲的孫立軍是前公安部副部長，經常被指控對習近平主席不忠。孫立軍已經認罪，並在好幾個案件中被點名。據東北吉林省省會長春市中級人民法院在一份聲明中宣布，他的死刑判決將在入獄兩年後被減為無期徒刑。

中國正在進入一個敏感時期，距離10月16日中國共產黨五年一次的代表大會開始還有不到三星期的時間，這次大會將見證中國領導高層更新。習近平有望繼續擔任中國共產黨的最高領導人，這是前所未有的第三任期，並將以此證明習近平的權力，特別是通過習近平領導的反腐運動獲得的權力，目前，隨着一些令人震驚的判決，反腐運動的張力似乎在不斷增強。

據法院的判詞說，孫立軍 "利用 "他在2001年至2020年期間擔任過的許多職務，"幫助 "個人和企業獲得某些好處，包括官員晉陞或買賣官職，撈取巨額利益。孫立軍直接或通過其親屬收受了價值6.46億人民幣（9300萬歐元）的賄賂。據法院說，這些罪行 "特別嚴重"，"給國家和人民的利益造成了特別嚴重的損失"，判決命令沒收他的所有個人財產。

孫立軍還被指控操縱市場和非法持有兩支槍械。據法院說，孫立軍的罪行 "本應判處死刑"，但由於他供認不諱，配合調查並提供了 "其他重大案件的確鑿證據"，他得以免死。然而，他的監禁將不會受到 "任何減刑或假釋 "。

孫立軍還因在2019年震撼中國的半自治領土香港的持續發生的激烈民主抗議活動中監督香港的安全問題而知名。

孫立軍於2020年4月被捕。

在習近平2013年上任時發起的當前反腐運動中，至少有150萬人受到懲罰。周四，67歲的中國前司法部長傅政華因收受相當於1700萬歐元的賄賂而被判處死刑緩期執行。中國公安部門最近尤其成為反腐目標。周三宣布了對前公安高官的幾項定罪。上海前警察最高官員龔道安被判處無期徒刑，他被指控接受了相當於1000多萬歐元的賄賂。中國西南直轄市--重慶省的公安高官鄧惠林因收受600萬歐元的賄賂而被判處15年監禁。最後，中國北部省份山西的前公安高級官員劉新雲因收受價值約190萬歐元的賄賂被判處14年監禁。

據法新社說，所有這些人都被指控入夥了孫立軍的 "反黨政治集團"。