王毅紐約今見庫列巴 中國烏戰立場有變？

烏克蘭/俄羅斯/中國

中國外交部長王毅周五會見了烏克蘭外交部長庫列巴。此次會見可能惹惱莫斯科。在會見中，王毅向庫列巴保證北京正在呼籲尊重 "所有國家的領土完整"。俄羅斯正在烏克蘭東部佔領領土上舉辦使兼併合法化的公民表決。此間媒體稱中國官方立場與此公投保持了距離。烏克蘭外長庫列巴迅即在推特向全世界宣布稱，中國外長王毅向他保證中國尊重烏克蘭主權和領土完整，以及反對使用武力作為解決爭端手段。此前俄羅斯總統普京透露，中國國家主席習近平對烏克蘭戰爭表示關切，法新社說，這似乎暗示了北京方面的某種惱怒，這是自2月份俄羅斯軍事侵略開始以來聞所未聞的中國立場轉變。

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據法新社說，中國和烏克蘭外長在紐約會晤。王毅與庫列巴是在紐約的聯合國大會期間進行的會晤。這是自2月底俄羅斯開始對烏克蘭進行軍事侵略以來，他們第一次舉行公開面對面的會談。

二人會見之際，俄羅斯的吞併公投周五在完全或部分由莫斯科控制的烏克蘭部分地區開始進行。被基輔和西方譴責為 "假公投 "的投票標誌着烏克蘭戰爭衝突的明顯升級。

根據中國外交部的一份聲明，"習近平主席強調，所有國家的主權和領土完整都應得到尊重，"王毅周五對他的烏克蘭同僚庫列巴也如此說。王毅還說："應該認真對待所有各方的合法安全關切。"法新社說，這顯然是指的是俄羅斯對北約擴張的關切。中國外交部發言人以前也發表過類似的所有國家的主權和領土完整都應得到尊重的評論。但這是第一次當面向一名烏克蘭高級官員說出。

王毅和庫列巴曾通過電話，包括在3月和4月，但自2月以來從沒有見過面。

法新社說，這次會見可能是一個跡象，表明中國官方是中立的，但有時被西方指責為對俄羅斯過於支持，現在似乎想更加平衡自己的立場。

王毅本周已經在紐約與俄羅斯外交部長拉夫羅夫會面。

據王毅對庫列巴稱，"中國一直致力於促進和談，從不袖手旁觀，也從不火上澆油，不會利用局勢謀取私利。"

會談結束後，烏克蘭外長庫列巴在他的推特賬戶發布了一張與王毅兩人握手的照片，背景是中國和烏克蘭的國旗。庫列巴在推特中說：“我的中國同僚王毅重申了中國對烏克蘭主權和領土完整的尊重，以及反對使用武力作為解決爭端手段。”

法新社說，近年來，中國和俄羅斯的關係越來越密切，加強了雙方的關係以制衡美國。北京既沒有支持也沒有公開批評俄羅斯對烏克蘭的入侵。但中國的外交部門在面對西方的制裁時多次表示支持莫斯科。

然而，本周中國再次呼籲在烏克蘭實現 "停火"。上周，俄羅斯總統普京和他的中國國家主席習近平在烏茲別克斯坦舉行了一次區域峰會。雖然普京歡迎習近平在烏克蘭問題上的 "平衡立場"，但俄羅斯國家元首也表示，他 "理解習近平對烏克蘭戰爭的關切"。

法新社說，這一聲明似乎暗示了北京方面的某種惱怒，這是自2月份俄羅斯軍事干預開始以來聞所未聞的。