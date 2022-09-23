香港的新聞自由信心跌到歷史最低點

香港/新聞自由度

根據周五公布的一項年度調查，香港記者對香港保障新聞自由的能力的信心下降到了歷史最低點，97%的香港新聞界的人說他們的工作條件已經大大惡化了。

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一項調查說，香港對新聞自由的信心處於歷史最低點。該調查由香港記協和香港民意研究學會聯合進行，調查了1000名居民和169名專業記者。

2021年，記者新聞自由得分從2013年調查啟動時的42分驟降至26.2分，創歷史新低，根據該調查的排名系統，較高的數字標誌着對新聞自由更有信心。97%的受訪記者表示，在過去一年中，新聞自由 "明顯下降"，其中93%是因為 "政府 "的原因。

據法新社說，這一結果是在香港記者工會主席陳朗昇前一天對妨礙執法的指控不認罪後公布的。據香港警方指控說，陳朗昇拒絕向警察出示他的身份證。

自1997年香港回歸中國以來，香港的新聞自由排名不斷下降。自2019年中國在支持民主和有時是激烈的抗議活動後發起鎮壓以來，這種下滑情況急劇惡化。

在無國界記者組織今年早些時候公布的年度新聞自由指數中，香港下降了68位，排名第148。

相比之下，香港在2002年的第一次年評價年度新聞自由指數排名中位居世界第18位。