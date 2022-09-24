中國傳打科興疫苗患肺結節 官方解釋也斥是謠言 曾傳患白血病糖尿病

中國/新冠病毒/科興疫苗

近日網絡盛傳接種北京科興疫苗罹患肺結節，相關消息兩小時內瀏覽數破2000萬引發恐慌，官方否認並指莫讓謠言干擾抗疫大局。此前則盛傳，接種科興等疫苗導致糖尿病和白血病。話題全網熱搜逾兩小時破兩千萬，卻突然被屏蔽，不過有關“北京科興”、“科興疫苗”、“科興疫苗舉報”、“科興疫苗肺結節”的關鍵字，熱搜仍破800萬甚至4千萬，累計破億。

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據中央社今天報道稱，中國傳打科興疫苗患肺結節。網絡平台“衛柏興說醫改”22日刊登文章“科興半夜上熱搜，相關話題流覽量已經過億”，當中彙整網友聲稱接種北京科興疫苗後，經體檢發現罹患肺結節的控訴。

據該文章指出，近來中國微博廣傳控訴接種科興疫苗後患肺結節的貼文，並以“#科興 肺結節#”或“#北京科興肺結節#”作主題標籤。當中有網友說，“看到好多人打完體檢出肺結節，我一個好朋友也是，我自己壓根沒敢體檢，不過經常晚上臨睡着前我都會咳嗽”。

還有網友指出：“糾結了好久到底為什麼今年體檢突然有了肺內結節，原來原因在這嗎？”、“難怪我們辦公室7個人5個肺結節”、“雖然很不想引起輿論，但是我身邊好幾個朋友這兩三個月接連不是蕁麻疹就是肺結節，而且體檢肺結節的兩位女性並不是抽菸人群。”

該消息指出，當這個話題的全網熱搜逾兩小時破兩千萬，卻突然被屏蔽，不過有關“北京科興”、“科興疫苗”、“科興疫苗舉報”、“科興疫苗肺結節”的關鍵字，熱搜仍破800萬甚至4千萬，累計破億。

該報道引述中國經濟日報昨天說，已有多位專家對此闢謠，並說從免疫原理看，滅活疫苗與肺結節風險沒有關聯。該報指出，肺結節病因多樣，主要分為病毒、細菌、支原體、真菌等病原體感染導致的結節，和塵肺、腫瘤性肺結節等非感染性結節。科興疫苗屬於滅活疫苗，研製過程已使病毒處理致死，失去繁殖、感染能力，不會感染肺組織產生結節。

該報又表示，科興疫苗通過世界衛生組織評估批准。在疫苗相關不良反應事件中，從未提及肺結節風險。不接種疫苗每年仍會有相當比例的人群檢測出肺結節，正常人群肺結節的檢出率一般介於20%至40%，也可高達70%。

據中央社說，今年5月中國網絡流傳聲稱來自中國30多個省市自治區的白血病患者的公開信，指控接種新冠疫苗後患此病，當時統計到上千病例。接種的疫苗以科興生物為主，其餘包括北京生物等。今年7月衛柏興說醫改也曾刊登“1000多孩子集體第1型糖尿病，父母淚訴再求助！”的公開信，當中指控孩子接種科興生物、北京生物等滅活疫苗後罹患第1型糖尿病，孩子要終身注射胰島素，身心備受折磨。

不過醫界專家則否認上述問題與施打疫苗有關。此前港媒引述香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，“沒有證據”顯示COVID-19疫苗導致白血病，兩者“沒有關聯”。中央社說，中國國務院聯防聯控機制曾針對國產新冠中國疫苗安全性、有效性舉行新聞發布會。專家在會中強調，接種新冠疫苗不會引起白血病和糖尿病的發生，這些都是網絡上不負責任的錯誤言論。