中國湖泊乾涸 真的是個“欲哭無淚”?

中國/氣候/乾旱

中國當局首次對中國中部的鄱陽湖發出了 "紅色警報"。中國最大的淡水儲備在9月23日星期五達到1951年以來的最低水平。

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面對前所未有的乾旱，中國最大的湖泊出現紅色警報。在不到兩個月的時間裡，中國著名的鄱陽湖已經失去了90%的湖水表面積。

據本台在北京的記者Stéphane Lagarde報道稱，中國的湖泊已經見底了嗎？儘管還沒有，但情況已經嚴重到足以觸發這個 "紅色警報"。鄱陽湖的水位在9月22日星期四達到7.10米。自70多年前開始記錄以來，中部江西省的水文學家從未見過湖水如此乾涸。由於沒有下雨，而且隨着乾旱，供水量縮減了60%以上，長江流域的大型天然水庫正在縮小。在不到50天的時間裡，它的表面積已經損失了90%。

在夏季看到它縮小並不稀奇，在旱季它的面積可以減少4/5ᵉ，達到1,000平方公里。然而，專家們現在說，這個大的天然淡水水面還不到250平方公里。

中國最大河流的支流日漸消退，似乎在乾涸的河底畫出一朵巨大的畫面。如果不是因為緊急乾涸情況，中國國家媒體播出的鳥瞰圖幾乎是美麗的。

而且天氣預報顯示地平線上沒有任何雲彩。如果不下雨，水位可能在未來幾周內降到六米以下。據路透社說，地區水務局在評論中稱，乾旱情況也影響到安徽等鄰近省份，那裡的十個水庫已經成為 "死潭"。換句話說，不可能將水放流到下游。