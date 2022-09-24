中國/唐山圍毆女子案

中國河北省廣陽區人民法院就轟動一時的唐山燒烤店打人案公開宣判，被告陳繼志因尋釁滋事及聚眾鬥毆等罪，被判有期徒刑24年，其餘27名被告被判6個月至11年不等。

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據中央社報道稱，中國河北省唐山市6月一名男子性騷擾女子遭拒後，夥同多名男子痛毆當事人與勸架女子，主嫌陳繼志因尋釁滋事及聚眾鬥毆等罪，23日被判有期徒刑24年。

法院官方判詞稱，經審理查明，2022年6月10日2時40分許，被告陳繼志、馬雲齊、劉斌、陳曉亮、李鑫、沈小俊及李紅瑞、劉某、姜某萍在河北省唐山市路北區機場路某燒烤店用餐。陳繼志來到當時在店內餐敘的被害人王某某、李某、遠某、劉某某桌旁，對王某某騷擾遭拒後毆打王某某，王某某與李某起身反抗。

陳繼志、馬雲齊、劉斌、陳曉亮、李鑫分別在燒烤店內、店外便道及店旁小巷內，對4人持椅子、酒瓶毆打或拳打腳踢，沈小俊在燒烤店及旁邊小巷內威脅遠某不得報警。經鑒定王某某、劉某某的損傷程度構成輕傷二級；李某、遠某的損傷程度構成輕微傷。

據消息稱另查明，2012年以來，被告陳繼志等人長期糾集，在唐山市等地以暴力、威脅等手段，從事非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助訊息網絡犯罪等違法行徑，逐漸形成以陳繼志為首，夥同王曉磊等7名被告的惡勢力組織，為非作惡，欺壓百姓，破壞當地經濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。

官方報道稱，部分人大代表、政協委員，部分被告的親屬及群眾代表出席並旁聽。