大陸贈台熊貓團團嚴重腦病變卧龍基地不排除赴台了解

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大貓熊的18歲約等於人類5、60歲，大貓熊平均壽命，生活在野外的約20幾歲，人工圈養的約28到30歲。

2008年搭乘熊貓專機從四川成都抵達台灣的大陸國寶熊貓「團團」，在台灣14年後，上個月出現疑似癲癇癥狀。經過磁振造影檢查，顯示左大腦半球有局部液化壞死病變。四川大熊貓卧龍基地表示，大熊貓出現腦部病變很少見，對這個事件高度關注，不排除在台灣開放入境之後，組團來台了解情況。

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2008年搭乘熊貓專機從四川成都抵達台灣的大陸國寶熊貓「團團」，在台灣14年後，上個月出現疑似癲癇癥狀。經過磁振造影檢查，顯示左大腦半球有局部液化壞死病變。四川大熊貓卧龍基地表示，大熊貓出現腦部病變很少見，對這個事件高度關注，不排除在台灣開放入境之後，組團來台了解情況。

大熊貓團團、圓圓是2005年連戰「破冰之旅」首度訪問大陸後，國台辦宣布贈送台灣的兩岸友誼象徵，也是台北市立動物園的人氣明星。

台北市立動物園昨天舉行記者會宣布，團團今年八月時行為出現異常，食慾不佳，8月23日出現疑似癲癇癥狀，園方安排牠9月中到台大附設動物醫院接受磁振造影檢查，結果顯示左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也有類似病變，獸醫師將採取團團的腦脊髓液，繼續化驗，也會作整體的生理檢查。

台北市立動物園大熊貓館館長陳玉燕說，磁振造影的檢查結果，有這麼大的病程變化讓他們很意外。團團的照養將視後續檢查結果來安排，在不影響安全的情況下，希望給團團比較好的環境，不要因為生病就限制牠。

獸醫師鄭秋虹說，團團左腦的枕葉和顳葉有大範圍的壞死，右大腦的壞死範圍比較小，會讓團團服用抗癲癇的藥物，持續密切觀察，卧龍的熊貓發生過這樣的狀況，但不多，原因和最終結果都不同，後續病程如何進行，要看腦脊髓液的檢驗結果而定。

據了解，團團8月30和31日都出現輕微癲癇狀況，持續約一、兩分鐘，現在食慾和行動都已經恢復得不錯，食慾已經回到生病前的九成。

台北市長柯文哲昨說，團團、圓圓從小小貓熊時代，那黑白分明、軟萌呆的溫暖形象就療愈了很多人的心，是大家到動物園一定要看的明星，一定會儘力給團團最好的治療。

卧龍基地的熊貓過去沒有太多腦部病變的病症，大陸的專家正密切關注團團的情況，台灣的獸醫也和卧龍基地的專家保持密切聯繫，台灣最近正在研議，適度開放入境，如果如期在十月開放，卧龍基地極有可能派專家飛來台灣觀察，也希望能將相關數據和數據帶回參考。

團團今年18歲，大貓熊的18歲約等於人類5、60歲，大貓熊平均壽命，生活在野外的約20幾歲，人工圈養的約28到30歲。

大陸國台辦前主任陳雲林在2005年連戰結束大陸訪問後，宣布贈送台灣兩隻大熊貓，但當時是陳水扁執政，台灣內部引發政治角力，多次受阻，直到馬英九上任後的2008年，團團和圓圓終於順利來台。