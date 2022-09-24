布林肯與王毅會見：中國批拜登挺台 美國促保持台海和平穩定

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美國國務卿布林肯周五告訴他的中國同僚王毅，需要維護台灣海峽的 "和平與穩定"。而根據中國外交部的一份聲明，在與布林肯先生的會談中，王毅指責美國總統拜登對台灣發出非常糟糕和危險的信號，鼓勵台灣獨立。

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據法新社今天發自紐約的報道稱，布林肯呼籲台灣海峽和平與穩定。美國國務卿布林肯強調，維護台灣海峽的和平與穩定對維護地區和全球安全與繁榮至關重要。美國國務院發言人內德-普萊斯在布林肯與王毅於聯合國大會期間舉行的90分鐘會議後報告了雙方會見情況。

布林肯還警告中國外交部長，"如果中國向入侵一個主權國家的俄羅斯提供支持，將會產生什麼樣後果影響"。

中國官方稱對俄烏戰爭是中立的，但中國多被西方指責對俄羅斯過於傾向，儘管美國官員在北京本周在聯合國發表聲明後表達了些微希望。

中國外交部長在紐約會見了烏克蘭外長庫列巴Dmytro Kouleba，王毅向庫列巴保證北京正在呼籲尊重 "所有國家的領土完整"。

據一位不願透露姓名的美國官員說，布林肯和王毅之間的會晤是 "極其真誠的、建設性的和徹底的"，而美國渴望與北京保持溝通渠道。這是自7月巴厘島會談以來布林肯與王毅的首次會面，當時兩人表示願意恢復對話。

一個月後，美國眾議院議長佩洛西訪問了台灣，並激起了北京的憤怒，兩個大國之間的關係於是再度緊張。

據美國總統拜登上周日在接受採訪時說，如果中國訴諸武力，美國準備進行軍事干預。

根據中國外交部的一份聲明，王毅在與布林肯先生的會談中，指責美國 "發出非常糟糕和危險的信號"，鼓勵台灣獨立。

據中國外交部稱，王毅告訴布林肯，中國希望與台灣 "和平統一"，並警告說"'台獨'活動越猖獗，和平解決的可能性就越小"。

據這位美國官員說，布林肯向王毅堅稱，美國承認一個中國的政策沒有改變，並表示美國反對任何一方 "單方面改變現狀"。

據法新社說，作為一種安撫的姿態，中國部長周四表示，他在紐約會見了美國氣候特使、前首席外交官約翰-克里，儘管北京為報復佩洛西對台灣的訪問而暫停了在該問題上的合作。

該報道稱，儘管布林肯因他的父親在周四去世而減少了日程安排，但布林肯仍堅持在周五舉行與王毅的會談。

周四在紐約的一次演講中，王毅重申了北京對美國支持台灣的憤怒，北京認為台灣是中國領土的一部分。王毅對亞洲協會的研究中心稱，"台灣問題正在成為美中關係中最危險的爭論點。"

據法新社說，美國國會是台灣的堅定支持者。一項包括美國對台灣首次直接軍事援助的法案最近在參議院通過了一個關鍵階段。