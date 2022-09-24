709案核心人物周世峰刑滿獲釋  其北大同學傅政華被判終身監禁

中國/人權

被中國官媒稱為是“死磕派”律師的糾集者的709案核心人物，前北京鋒銳律師事務所主任周世峰律師今天刑滿獲釋，就在他獲釋的前夕，他曾經的同學，前司法部長傅政華因受賄、徇私枉法一案被當局判處死緩，引髮網絡熱議。

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據鋒銳律師所前律師劉曉原的推特介紹，今天周世鋒律師已經刑滿回家，鑒於709案的另一涉案律師王全璋律師2020年出獄後，一度被移送到戶籍地濟南，並且遭禁止回北京；之後雖然被允許回到北京與家人團聚，但也一直受到當局嚴密監控。擁有北京戶籍的周世鋒，是否能夠留在北京備受關注。尤其是在召開二十大的前夕。

就在周世鋒刑滿獲釋的前一天，他曾經的同學，將他投入監獄的中國前司法部長傅政華因受賄、徇私枉法一案被長春市中級人民法院判處死緩，判決明確，他將被終身監禁，不得減刑。

據劉曉原律師介紹，周世鋒律師與傅政華曾經是北大法律碩士班的同班同學。709事件爆發時，傅政華擔任公安部常務副部長且分管維穩工作。2018年傅政華被任命為司法部長的當月周世鋒就被吊銷律師執照。之後，北京市司法局又迅速做出吊銷北京鋒銳律師事務所執業證的決定。

劉曉原律師表示當初傅政華指揮抓捕周世鋒等人時，不知是否想到過自己也會有落馬的這一天？

今年三月獲釋的余文生律師向法廣表示:周世鋒律師是709案件的核心律師，也是我十分敬重的兄長。他的獲罪獲刑是中國人權法治倒退的一個標誌。長刑7年，也證明了他在人權群體、人權律師中地位和作用，也是中共當局對他的忌憚，也證明了中共當局假民主真專制。希望他的獲釋是真正的獲釋，也希望中共當局認真反省，不要在反人類的道路上越走越遠。

北京維權律師浦志強在推特上表示。“709”要犯周世鋒律師今天刑滿回家，而今，弄他的孫力軍、傅政華，剛開始終身監禁生涯。但在政權眼裡，孫、傅好歹是同志，就算孫傅惡貫滿盈，干過的壞事都可以翻盤，而唯獨對律師們，不曾搞錯。

旅居在法國中國律師陶景洲在推特上評論說，周世峰律師以“顛覆國家政權罪”被判刑七年，今天刑滿出獄；傅政華在台上口口聲聲“提高政治站位、強化責任擔當”，前天剛被判死緩，終身監禁。

2015年7月9日開始，中國當局在全國各地逮捕了數百名律師以及人權捍衛者，七年來，涉及709案的多名律師，例如王全璋以及余文生等律師均已獲釋，作為鋒銳律所負責人的周世鋒於2016年8月4日被當局以煽動顛覆國家政權罪判處7年監禁。

據透露，周世鋒接案不多，但其律所雲集王宇、王全璋、劉曉原等多位著名人權律師。周世鋒和鋒銳律師事務所也因此成為當局的眼中釘。