中國進口大量俄羅斯天然氣 美媒稱利俄損己難怪讓習近平心懷不忿

中國/俄羅斯

中國能否受益於廉價的俄羅斯天然氣？也許現在還不行。雖然中俄友好“沒有止境”，但中國國家主席習近平似乎對俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)起碼有些不滿。要想知道為什麼會這樣，據華爾街日報署名Nathaniel Taplin報道稱，不妨看看能源部門。

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理論上講，從長遠來看，俄羅斯與西方主要油氣客戶割席可能是中國之福，尤其是在天然氣方面，中俄已同意擴大兩國之間現有的管道網絡。但有一個問題，目前，中國經濟以煤炭和石油作為主要能源，向天然氣過渡的過程將很漫長且代價高昂。另一方面，普京發動的烏克蘭戰爭已推動煤炭和石油價格一飛衝天。而此時，中國經濟已在困境中掙紮，房地產市場嚴重滑坡，消費者心灰意冷。

長期以來，中國一直是全球煤炭消費大國，得益於國內豐富的煤炭資源，儘管並非都是優質煤炭。近年來，天然氣在美國和歐洲的能源結構中分別約佔30%和25%，與此不同的是，2020年天然氣僅佔中國一次能源消費的8.4%，煤炭則佔57%。

中國國內的價格管控可以幫助發電廠和石油用戶減輕一些壓力，但即使是打了大幅折扣的俄羅斯石油也比中國在2019年底支付的石油價格高出近40%。煤炭的情況甚至還要糟。根據司爾亞司數據信息有限公司(CEIC)的數據，中國8月份煤炭平均進口成本為每噸140美元，高於2019年底的70美元左右。其中一些進口煤可以用國產煤替代，但由於國產煤的品級通常較低，發電廠一般需要將國產煤與品級較高的印尼或澳大利亞進口煤混合在一起，這難免會帶來一定痛苦。

該報道說，中國石化等其他依賴石油的行業並沒有看到太大好處，至少目前如此。中國經濟萎靡不振，全球油價居高不下，這對中國石化企業來說都不是好事。

總有一天，隨着更多管道輸送大量價格大打折扣的俄羅斯天然氣，這可能會給中國能源密集型工業帶來持久的成本優勢。但目前，在經濟迫切需要幫助的時候，中國卻被煤炭和石油成本高昂問題所困。

華爾街日報說，難怪習近平心懷不忿。