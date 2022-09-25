香港與緬甸足球友誼賽 中國國歌又遭噓聲 稱“我們是香港”

香港/中國國歌

昨天晚上，在香港因新冠病毒疫情危機被禁止兩年後的第一場公開足球比賽中，中國的國歌遭到香港球迷噓聲。中國頒發的法律稱，對國歌國旗不敬屬於犯罪。沒有消息報告香港警方是否已經逮捕了，或將根據監控錄像逮捕播放中國國歌時發出噓聲的觀眾。

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據法新社今天報道稱，香港球場，中國國歌在新冠病毒疫情大流行後的第一場公開足球比賽中被噓聲淹沒。該比賽是在香港隊對緬甸隊一場國際友誼比賽。

在新冠肺炎病毒疫情大流行之前，中國的國歌已經在2019年民主運動的大規模抗議活動中在香港的球場看台上被噓過。

據媒體和一位在場的法新社記者報道，周六，在香港隊和緬甸隊的比賽前，配備有攝像機的警察看着觀眾對中華人民共和國國歌《義勇軍進行曲》吹噓了十秒鐘之久，當時有12000多名觀眾在場。

噓聲的支持者們隨後還大聲呼喊："我們是香港"。

中國在2020年對香港實施國家安全法，禁止任何分裂、顛覆、恐怖主義或與外國勢力勾結的行為。香港當局也已經通過了一項專門的法律，將任何不尊重中國國歌的行為定為犯罪，這一罪行可判處三年以下的監禁。

法新社說，2019年11月，中國香港與巴林和柬埔寨在同一體育場舉行的兩場世界盃預選賽中，中國國歌被長時間吹噓。由於這一事件，國際足聯對香港足球協會處以30,000瑞士法郎（30,500美元）的罰款。

2021年7月，一名男子因被指控侮辱國歌而被捕，當時中國國歌是在香港購物中心的屏幕上放映東京奧運會上香港擊劍運動員張艾嘉獲頒金牌的畫面時被噓吹的。