中國清零 法國在華公司就咳嗽

中國/法國/新冠病毒

據法國在華工商會一項調查顯示，中國針對新冠病毒的清零戰略正在對該國的經濟造成嚴重損失，也使超過60%的在中國經營的法國公司正在遭受利潤損失。

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據法新社今天發自北京的報道稱，中國新冠病毒清零政策讓法國公司咳嗽不止。中國當局要求一旦發現陽性案件，就會對城市、公司和工廠實施部分或普遍的禁閉。居民還需要每周接受幾次PCR測試才能進入公共場所。

任何在中國境內旅行的人，如果在他們經過的城鎮或地區發生病例，也有被強制隔離的風險。

法國在華工商會（CCI France Chine）在一項調查中指出，這種情況產生了巨大的不確定性，並給法國公司帶來了壓力，其中61.6%的公司面臨利潤損失。

由於疫情限制，三分之二的公司（68%）不得不限制他們的商務旅行，超過一半的公司（57%）面臨需求下降，相當多的公司（38%）的生產線被中斷。因此，近一半（43%）的企業正在重新審視他們在中國的投資，很大一部分（41%）的企業已經縮減了開支，21%的企業選擇了裁員。

法國公司的另一個關切是如何引進外籍員工。潛在的候選人因健康限制而擔心。此外，由於中國簽發的簽證數量少，入境者受到限制。

而且所有從國外抵達的旅客在入境時還需要自費在酒店接受10天的檢疫。

據該報道，半數（50%）接受調查的公司表示，自新冠病毒大流行病開始以來，他們的外國僱員數量在下降。

在這些公司的主要要求中：縮短抵達中國的檢疫期或增加航空班次。自2020年初以來，中國已經大大減少了這些往來。

他們還呼籲放棄對航空公司的制裁機制，根據該機制，如果一架飛機上超過4%的乘客在抵達中國時對冠狀病毒檢測呈陽性，中國當局將取消該航空公司航班至少一周。

據法新社，這項調查是在9月2日至14日期間進行的，有303家公司對問卷作出了回應。