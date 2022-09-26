中日邦交50年 今仍風風雨雨

中國/日本

北京和東京將在本月紀念半個世紀的正常化外交關係，但由於雙方關係日益充滿地緣政治問題，因此不會大張旗鼓地慶祝這一周年。

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據法新社今天報道稱中日邦交關係50年後依然緊張。

中國和日本分別是世界第二和第三大經濟體，是主要的貿易夥伴，直到幾年前，隨着中國國家主席習近平計畫對日本進行國事訪問，他們的外交關係看起來將開花結果。但此後中日兩國的關係大大惡化，北京在亞太地區日益增長的野心在東京引發懷疑和擔憂。

隨着8月份中美在台灣周邊的緊張局勢升級，據信中國的導彈落入了日本的專屬經濟區，日本提出強烈抗議。作為華盛頓的親密盟友，日本也經常抱怨中國在東京管理的尖閣群島周圍的活動，但北京聲稱擁有釣魚島主權。

法新社引述日本國際事務研究所所長Kenichiro Sasae說："中國船隻在東海徘徊了幾十天，而在南中國海已經建造了一個人工島和一個基地。中國作為一個海軍大國的野心會走多遠？"

烏克蘭戰爭進一步擴大了支持其西方盟友的東京與對莫斯科友善的北京之間的距離。烏克蘭戰爭還重新引發了對中國可能入侵台灣的猜測：日本首相岸田文雄說，烏克蘭的局勢 "可能就是明天的東亞局勢"。

據法新社，20世紀上半葉的特點是日本的軍事擴張主義和日本軍隊在中國犯下的嚴重侵略行為，中國仍然指責日本沒有盡到歷史記憶的義務。

中國經常被日本民族主義部長對東京靖國神社的祭拜所激怒，靖國神社有第二次世界大戰後被判犯有戰爭罪的日本官員牌位。

北京和東京於1972年9月29日發表聯合公報，實現了兩國外交關係的正常化，正式結束了兩國的戰爭狀態，日本放棄了對台灣的承認。兩國的經濟關係隨後迅速發展，但中日兩國的外交關係卻更加動蕩。

據日本早稻田大學當代中國研究所所長Rumi Aoyama說，中國的崛起使日本 "感到焦慮"。 她告訴法新社，對東京來說，中國在尖閣群島周圍的活動觸動了 "重要的神經"。但中國的看法不同：它認為東京 "只是在聽從美國的話"。

日本已經擴大了與北京的夥伴關係。但日本支持恢復與澳大利亞、印度和美國的四國聯盟，並且在6月，岸田文雄成為第一位參加北約峰會的日本領導人。日本計畫在五年內將日本國防預算增加一倍，達到國內生產總值的2%。這對日本來說是一個激進的變化，因為日本1947年的和平主義憲法限制了日本軍事能力，但與過去20年中國軍事開支的激增相比，這只是一個相對溫和的增長。

佐佐江警告說："日本必須明確表示，日本不希望發生軍事對抗，如果不仔細向北京傳達這一決定，可能會導致緊張局勢。

據該報道，儘管存在摩擦，但中日兩國在經濟上仍然相互依賴：中國是日本最大的貿易夥伴，而日本是北京僅次於美國的第二大貿易夥伴。據香港大學歷史系教授、兩國關係專家奧雷利奧-英西薩認為，這是 "防止中日關係自由落體的決定性因素"。

日本政府計畫在未來幾個月內舉行習近平和岸田之間的高層會談，自2021年10月的電話交流以來，他們還沒有見面交談過。

法新社說，但商貿利益可能不足以使關係升溫。"據Insisa說："北京在中國周邊地區的行為和東京對中國的看法是可能改變當前動態的兩個主要因素。但Insisa稱，"我不會在這兩方面的任何改進上打賭。"