俄羅斯與中國在聯合國人權理事會上開天闢地雙雙被起訴

聯合國/人權理事會/中國/俄羅斯

儘管有壓力，歐美等國還是決定把俄羅斯和中國這兩個安理會常任理事國置於聯合國人權理事會遭人權譴責決議草案的譴責目標。法新社說這是聯合國歷史上首次事件。聯合國人權理事會有47個成員國。接下來，將是中俄兩國與歐美等國爭搶支持票數的決鬥。如果歐美等國贏了，理論上中國與俄羅斯或將遭聯合國人權調查監督；但如果中國與俄羅斯贏了，聯合國將仍然對中俄人權批評噤聲且無作為。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，俄羅斯和中國在人權理事會上被起訴，這是該理事會第一次。

西方國家及其盟友幾個月來一直猶豫是否向俄羅斯和中國發起人權譴責議案，因為擔心無法獲得其他理事會成員國足夠的支持而建立一個足夠強大的聯盟，使這些譴責議案獲得人權理事會47個成員國中大多數國家的支持。

但是，來自非政府組織的壓力越來越大，輿論要求聯合國最高人權機構關注俄羅斯以及中國西北部新疆地區的人權局勢，北京被指控在新疆犯有反人類罪。

但西方國家終於吹響了衝鋒號。針對中國與俄羅斯的譴責議案分兩個階段進行。

上周，除匈牙利外的歐盟成員國提交了一份決議草案，要求安理會任命一名特別報告員，對俄羅斯的人權狀況進行為期一年的監督。俄羅斯譴責稱這一舉措是政治偏見。但此舉是在國際社會對俄羅斯侵略鄰國烏克蘭的戰爭，會加劇俄羅斯對內的鎮壓感到擔憂的情況下做出的。

周一26日，是美國在英國、加拿大、瑞典、丹麥、芬蘭、冰島和挪威的支持下，發出了一項決議草案，要求在2023年2月至3月在聯合國人權理事會就新疆的人權狀況進行辯論。

聯合國人權理事會其他成員國家可能在未來幾天內成為該決議案的共同聯署國。

在一般性辯論中，捷克大使瓦茨拉夫-巴萊克代表歐盟發言時強調，歐盟集團呼籲聯合國人權理事會密切監測和評估中國的人權狀況。

在譴責決議案中，提及聯合國人權高級專員8月31日發表的關於新疆的評估報告。據法國大使Jerome Bonnafont在周一說，"這也是聯合國人權理事會第一次能夠討論這份報告，而且理事會後續行動應該與報告的結論相稱。"

據法新社說，幾年來，中國一直被西方國家和人權組織指控在新疆的難民營中關押了100多萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族，包括哈薩克人。北京拒絕這些指責，聲稱是在打擊恐怖主義和確保該地區的發展。

聯合國人權高級專員辦事處在報告中沒有指控“種族滅絕”，但提到了可能的 "反人類罪 "以及有酷刑和性暴力的 "可靠證據"，並呼籲國際社會採取行動。

北京強烈反對這些指責，並指責聯合國成為 "美國和西方的爪牙和幫兇"。

最近幾周，中國一直在日內瓦的幕後對各國施加巨大壓力，以對抗任何針對中國的議案行動。

據新疆的新聞信息官員徐貴先上周說，"我們並不害怕。" 他在日內瓦向媒體警告說："我們已經準備好戰鬥。"他說他的國家將採取 "必要的反擊措施"。

這兩項決議將在10月6日或7日由安理會的47個成員國進行表決。

但投票的結果仍不確定。不出所料，俄羅斯和中國在今天周一的辯論中得到了古巴和委內瑞拉等國家的支持，上述國家強烈反對聯合國人權理事會對俄羅斯或中國的任何內政干涉。

而其他國家，如穆斯林佔多數的巴基斯坦，也認為新疆問題仍然是中國的一個 "內部事務 "的問題。

據法新社，至於聯合國人權理事會中的非洲國家，西方國家經常設法說服它們，但它們的沉默卻也很明顯。只有馬拉維代表馬修斯-加馬茲發言，他對聯合國人權理事會 "因政治爭議而癱瘓 "的事實表示遺憾。