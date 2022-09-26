向習近平頭像潑墨女董瑤瓊之父 傳全身傷慘死獄中

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曾向中共領導人習近平像潑墨的董瑤瓊之父董建彪生前照片

中國維權網報道稱，曾向中共領導人習近平頭像潑墨的董瑤瓊，她的父親董建彪傳23日慘死獄中，親屬在停屍間檢視他的屍體，發現全身是傷且肛門出血，中國國保稱5天內火化。

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據中央社今天引述維權網24日消息，曾向中共領導人習近平頭像潑墨的董瑤瓊，她父親董建彪傳23日慘死獄中。據維權網消息稱，湖南株州民主人士陳思明24日通報，上午10時許董瑤瓊的堂哥來電，告知董建彪23日慘死監獄的消息。

同樣根據維權網消息，陳思明因向外界披露“潑墨女”董瑤瓊父董建彪慘死獄中，隨即被當地警方逮捕而失蹤。陳思明多年堅持紀念六四，2019年曾拿着六四字樣的紙張站在坦克前，抗議當局往昔的屠殺鎮壓。

維權網報道指出，董建彪因董瑤瓊被送精神病醫院與董母起爭執，去年2月12號帶着汽油威脅燒董母的房子被判刑3年，家屬則是兩年多沒見過董瑤瓊，也不知道她人在哪裡。董建彪是個礦工，2018年7月得知董瑤瓊潑墨被抓後，他連夜坐車到上海要求上海公安局告知女兒下落，董瑤瓊第3度被關進精神病院不久，董建彪又因努力營救女兒而坐牢，23日竟慘死湖南茶陵監獄，國保稱5天內火化。

至於1989年9月26日出生的董瑤瓊人稱“潑墨女孩”，2018年7月藉推特（Twitter）在上海市海航大廈前直播對中共獨裁專制的不滿，抨擊當局洗腦民眾，並朝習近平頭像潑墨汁。7月4日她被上海警方逮捕，並於16日送回湖南省攸縣老家，以疑患“精神病”為由而關押於株洲市第三醫院，直至8月1日董建彪在醫院與女兒見面後，才知當局定調潑墨行徑是“攻擊國家領導人”。

2019年11月19日董瑤瓊獲保釋後至湖南省攸縣桃水鎮母親住處，維權網報道說，她拘押期間備受酷刑虐待，在精神病院期間被強迫服藥。

去年2月初董瑤瓊再度被失蹤，疑似第3度關進株洲市第三精神病醫院，至今未獲釋。

長期關注中國人權議題的非政府組織“保護衛士”（Safeguard Defenders）上月16日發布報告，揭露中國地方政府或警察數十年來借口“精神病”，把至少近百異議人士強行關進精神病院，並提及董瑤瓊的遭遇。報告指出，代號“安康”用來維穩的精神病院體是由警察管理，醫生和醫院與中國政府勾結，以非自願住院治療和強制用藥對付受害者，遭逼迫的異議人士通常未經正常程序判定他們是否確實罹患精神病。

“保護衛士”另從二手資料中找到與99名受害者相關的個資，自2015年至2021年，中國至少有144起非自願住院的案例，其中109個醫療院所被點名涉入其中，被箝制的異議分子遍布中國21個省份或城市。最驚人是幾乎1/3受害者被反覆送進精神病院，其中有2人至少被送超過5次而且關很久，1/2被關逾6個月，有人被關長達逾10年，2/3納入安康體系的個案未經法律規定的精神評估。

中央社說，他們在精神病院里飽受凌虐，包括被迫接受痛苦的電療、綁在床上、被強迫在床上穿着臟衣服長達數小時並備受羞辱、被毆打或是不準見家人或律師。據報告指出，中共領導人習近平非常關注“維穩”，2019年編列的維穩預算高達人民幣1兆3900萬元。