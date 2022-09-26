孫立軍19大後組建的“政治團夥”？都是些什麼人？

中國/孫立軍案

中共20大前夕，“孫力軍政治團夥”核心人物孫力軍及成員接連獲重刑，其中3人判死緩。中央社今天引述分析說，這些定罪是中共總書記習近平加強控制“刀把子”，為習家軍20大後執掌要害部門清除障礙。不過，該政治團夥頭目是孫立軍，而職位高過孫立軍的傅政華只是團夥從犯，引發蹊蹺疑問。

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據中央社說，孫力軍案中共19大以來最嚴重。中國前司法部長傅政華等公安要員遭判重刑，顯中共震懾數十年少見。

“孫力軍政治團夥”是指以前公安部副部長孫力軍為首的政法系統高官，包括前司法部長傅政華、前上海市公安局長龔道安、前重慶市公安局長鄧恢林、前山西省公安廳長劉新雲以及前江蘇省政法委書記王立科等人。

就在中共第20次全國代表大會10月16日登場前，當局上周陸續宣布上述眾人的一審判決結果，孫力軍、傅政華、王立科判處死緩，龔道安判無期徒刑、鄧恢林判刑15年、劉新雲判14年。

中共中紀委國家監委案件審理室副主任孫東升曾表示，孫力軍案“是19大以來我們查處的最嚴重的案件之一，體現了黨中央對腐敗分子和腐敗行為零容忍的態度和決心”。

外界則對兩年多前爆發的孫力軍案有更多的解讀。

中共當局去年在開除孫力軍黨籍和公職的通報中則出現了罕見嚴厲措詞，“孫力軍從未真正樹立理想信念，背棄‘兩個維護’，毫無‘四個意識’，政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲，妄議黨中央大政方針，製造散布政治謠言”。

該報道引述旅美的中國問題專家鄧聿文曾對外媒分析，通報呈現的是一種“政治的指控”，“就是說孫力軍所犯的是一個政治問題，不是一個簡單的腐敗、利用權力謀利的問題”，“用中國的語言來講，就是政治站位錯了，三心二意，沒有緊跟習近平”。

被視為“反習派”的“孫力軍政治團夥”眾人宣判後，有分析指孫力軍等“政法虎”抵制習近平的權威，如今被大清洗，是對背後勢力的一種警告。

中國政治觀察人士、“北京之春”榮譽主編胡平則告訴海外華文媒體，“這些定罪是習近平兩年前發起的這場全面清洗的高潮”，目的是加強他對“刀把子”的控制，拿下孫力軍、傅政華，目的清理習家軍在中共20大之後執掌要害部門的障礙。

中央社說，不過，也專家認為，中國因腐敗問題而被撤職及入獄的幹部和黨員人數之多，已不能單靠政治猜忌和派系主義來解釋。