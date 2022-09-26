抖音或因對兒童數據保護不足 英國擬制裁

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英國數據保護機構（ICO）正在考慮對社交網絡抖音TikTok處以2700萬英鎊（3000萬歐元）的罰款，因為抖音被指控未能充分保護兒童用戶的個人數據。

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據ICO在周一的一份聲明中說，該機構已經進行了調查，結果顯示抖音公司可能在2018年5月至2020年7月期間違反了英國數據保護法。

英國監管機構表示，該機構已經向抖音TikTok發出了一份制裁意向通知，這是一份警告可能被罰款的法律文件。

據調查顯示，"13歲以下兒童的數據可能在未經父母同意的情況下被處理，也沒有以簡潔、透明和易於理解的語言告知用戶"。

該報道稱，對抖音處置，目前還沒有做出決定。對違法行為的調查結果不是最終結果，因為ICO現在正在等待抖音TikTok的解釋。

據"ICO專員John Edwards評論說，"我們希望兒童能夠學習和體驗數字世界，但要充分保護他們的個人數據。" 他說，他的機構正在研究不同的在線服務如何遵守關於兒童數字數據的法律，我們對最初發現沒有足夠認真對待兒童數據責任的公司進行了6項進一步調查。

根據英國媒體監管機構Ofcom在7月公布的一項研究，社交網絡Instagram和TikTok，以及視頻平台YouTube，是英國青少年的三大信息來源。

社交網絡經常被指責對年輕用戶產生有害影響，例如，讓他們過度接觸其他人看似理想的生活或不恰當的廣告。

8月底，美國加州立法者通過了一項法案，迫使Instagram和TikTok等社交網絡或互聯網遊戲平台將兒童的利益置於其利潤之上。該法律將要求平台必須安裝為未成年人提供高水平數據保護的設置。它還將禁止他們收集、分享或出售任何非服務正常運作所需的個人信息。它還希望防止社交網絡使用任何他們知道對年輕用戶的身體或精神健康有害的功能。

抖音TikTok的母公司字節跳動ByteDance位於中國，中國卻禁止外國的社交網絡。