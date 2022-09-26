澳門喜笑顏開：中國賭客要來了

澳門/賭博業

禁足近3年後中國允許旅遊團，澳門賭場運營商的股價周一聞風立馬飆升至 13%，此前澳門領導人表示中國將恢復對內地遊客的電子簽證計畫並允許團體旅遊，這可能會增加澳門的客流量，已經有很長一段時間，中國賭客成為澳門賭場經濟的一個主要支柱。

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據路透社今天報道，近3年後中國稱允許旅遊團，澳門賭場運營商股票飆升。

澳門這個中國特別行政區是中國全國唯一一個允許公民在賭場合法賭博的地方，該市行政長官賀一成周六說，其目標是爭取今年11月能夠向大陸旅遊團開放。

澳門是前葡萄牙殖民地，自 2020 年以來實施的嚴格的新冠病毒疫情大流行限制和嚴格的邊境控制，對澳門賭場業產生了重大影響。但分析師表示，該公告比預期來得早，他們曾預計此類措施將僅在明年初推出。中國內地賭客占賭場總收入的 90% 左右。

在今天的股市飆升只，金沙中國升逾13%，永利澳門升7%，銀河娛樂升10%，澳博及美高梅中國分別上漲 8%。

雖然澳門與內地的邊境已經開放兩年，但由於缺乏電子簽證，交通仍然不暢，而在新冠病毒疫情大流行之前，中國賭徒很容易使用電子簽證進行即時預訂。目前，前往澳門的中國遊客需要預約簽證，然後進行為期一周的審批程序。2019年，個人簽證計畫約佔中國赴澳門遊客的50%，而旅行團約佔25%。

據路透社說，在第一階段，恢復旅行團的將來自廣東、上海、浙江、江蘇和福建五個省份，這些省份占 2019 年內地訪澳人數的近 60%。