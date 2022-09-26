美國參院要求終止中國發展中國家地位

“基加利修正案”

美國國會參議院9月21日通過一項“基加利修正案”（Kigali Amendment）。這項提案是對氣候條約《蒙特利爾議定書》的修正案，要求美國減少使用導致氣候變化的製冷劑——氫氟碳化物。

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美國民主黨參議員鮑勃‧門南德斯：“加入基加利修正案將使世界遠離中國及其公司，轉向我們的競爭優勢。這對美國和我們的企業有利，對中國不利。”

當天，參議員丹‧沙利文和邁克‧李還提出了一個附加提案，要求美國國務院官員向聯合國提議，終止中國的發展中國家地位。參議院全票通過了這項附加提案。

美國共和黨參議員丹‧沙利文：“中國不是發展中國家，中國是世界第二大經濟體，是世界上工業化程度最高的國家之一，擁有世界上最大規模之一的軍隊，世界銀行現在甚至把中國視為一個中高收入國家。但中共在國際組織和國際條約中一直試圖做的是，繼續獲得與真正的發展中國家相同的好處。”

美國共和黨參議員邁克‧李：“中方想玩弄與世界其它國家不同的規則來取得領先。我們知道中方無視規則，不尊重國際規範，但我們卻繼續允許他們主導市場，還讓他們獲得美國納稅人的資金支持。”

如果聯合國和世貿組織不再認定中國是發展中國家，中國享有的一些優惠待遇將被取消。

早在2019年，美國總統特朗普就曾經向世貿組織表示，中國不應被列為發展中國家。

2020年2月，美國貿易代表辦公室已將中國、香港等排除在發展中國家名單之外。2021年12月1日起，又有32個國家取消了中國的優惠關稅。