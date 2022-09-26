“基加利修正案”

美國參院要求終止中國發展中國家地位

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Le chef de la diplomatie americain John Kerry lors de son discours prononce devant les representants de 197 pays reunis pour la 28e Reunion des Parties au Protocole de Montreal, a Kigali au Rwanda le 14 octobre 2016
Le chef de la diplomatie americain John Kerry lors de son discours prononce devant les representants de 197 pays reunis pour la 28e Reunion des Parties au Protocole de Montreal, a Kigali au Rwanda le 14 octobre 2016 © AFP
作者： 法廣
4 分鐘

美國國會參議院9月21日通過一項“基加利修正案”（Kigali Amendment）。這項提案是對氣候條約《蒙特利爾議定書》的修正案，要求美國減少使用導致氣候變化的製冷劑——氫氟碳化物。

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美國民主黨參議員鮑勃‧門南德斯：“加入基加利修正案將使世界遠離中國及其公司，轉向我們的競爭優勢。這對美國和我們的企業有利，對中國不利。”

當天，參議員丹‧沙利文和邁克‧李還提出了一個附加提案，要求美國國務院官員向聯合國提議，終止中國的發展中國家地位。參議院全票通過了這項附加提案。

美國共和黨參議員丹‧沙利文：“中國不是發展中國家，中國是世界第二大經濟體，是世界上工業化程度最高的國家之一，擁有世界上最大規模之一的軍隊，世界銀行現在甚至把中國視為一個中高收入國家。但中共在國際組織和國際條約中一直試圖做的是，繼續獲得與真正的發展中國家相同的好處。”

美國共和黨參議員邁克‧李：“中方想玩弄與世界其它國家不同的規則來取得領先。我們知道中方無視規則，不尊重國際規範，但我們卻繼續允許他們主導市場，還讓他們獲得美國納稅人的資金支持。”

如果聯合國和世貿組織不再認定中國是發展中國家，中國享有的一些優惠待遇將被取消。

早在2019年，美國總統特朗普就曾經向世貿組織表示，中國不應被列為發展中國家。

2020年2月，美國貿易代表辦公室已將中國、香港等排除在發展中國家名單之外。2021年12月1日起，又有32個國家取消了中國的優惠關稅。

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