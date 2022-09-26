美國呼籲聯合國討論中國人權與新疆問題

聯合國人權委員會/新疆/美國

美國周一呼籲在聯合國人權理事會討論中國西北部的新疆人權狀況問題，北京被指控在那裡犯下了反人類罪。

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美國呼籲聯合國對中國問題進行辯論。法新社今天發自日內瓦報道稱，這是2006年成立的人權理事會歷史上第一次有針對中國的決議草案。

法新社看到的文本要求在定於2023年第一季度舉行的安理會第52屆會議上進行關於新疆問題的辯論。該決議草案是在英國、加拿大、瑞典、丹麥、芬蘭、冰島和挪威的支持下提交的。

該決議將在10月6日或7日由安理會的47個成員國進行表決。決議案雖然文字簡短，但提及聯合國人權事務高級專員8月31日發表的關於新疆維吾爾自治區的 "評估報告"。

法新社說，中國政府稱新疆長期以來一直受到血腥襲擊的困擾，北京指控維吾爾族分離主義分子和伊斯蘭教徒發動暴力襲擊。維吾爾人是新疆主要居民。幾年來，中國一直被西方國家和人權組織指控在新疆的難民營中關押了100多萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族，包括哈薩克人。北京拒絕這些指責，聲稱是為了在新疆打擊恐怖主義，並確保該地區的發展。

聯合國人權高級專員辦事處在報告中沒有談及種族滅絕，但提到了可能的 "反人類罪 "以及酷刑和性暴力的 "可靠證據"，並呼籲國際社會採取行動。

北京強烈反對這些指責，並批評該報告，指責聯合國成為 "美國和西方的走卒和幫兇"。

據法新社，最近幾周，中國一直在日內瓦的幕後努力遊說，以阻止任何針對中國的行動，而西方國家及其盟友則受到非政府組織的強大壓力，要求向聯合國人權委員會理事會提交一項決議，譴責中國這些侵權行為並下令進行調查。

但據新疆的新聞負責人徐貴先上周說，"我們並不害怕。" 他在日內瓦向媒體保證：“我們已經準備好戰鬥。”當被問及北京將如何應對聯合國人權委員會理事會決議時，該官員警告稱他的國家將採取 "必要的反擊"。