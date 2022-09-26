西方國家要求聯合國辯論新疆人權問題

人權

美英等國要求聯合國人權理事會就中國新疆維吾爾族及其他穆斯林少數民族人權問題進行討論。但相關決議草案必須先獲得意見分歧的理事會成員國通過。

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在聯合國人權高專辦上月發布新疆報告認為當地存在"嚴重侵犯人權行為"後，多個西方國家一直考慮在日內瓦舉行的聯合國理事會會議上採取行動。美國、英國、加拿大、丹麥、芬蘭、冰島、挪威和瑞典等國周一提交了一項決議草案，呼籲在人權理事會下屆會議上就新疆問題進行特別辯論。

中國極力否認有任何侵犯人權的行為，並向日內瓦派出了一支由新疆官員組成的政府代表團，澄清並介紹新疆人權狀況。常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭稱，"新疆維吾爾自治區始終堅持人民至上，將人民對美好生活的嚮往作為奮鬥目標"。他還批評西方國家"出於政治目的，刻意無視新疆人權成就，蓄意編造和散布關於新疆的謊言和虛假信息。這些國家將人權問題政治化、工具化，企圖在多邊人權平台挑起對抗、製造分裂。"

據路透社檢視的"決議草案"，其內容尋求在明年2月開始的聯合國人權理事會下屆會議期間進行辯論。在此之前，草案還需要意見存在巨大分歧的人權理事會以多數票通過。

這是繼在台灣未來等問題的緊張局勢後，西方國家與中國最新一次的地緣政治摩擦。若草案通過，將是中國人權議題首次被正式提上人權理事會議程。這份草案還將設定理事會審議新疆問題的正式日期。