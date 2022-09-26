香港榮休紅衣主教陳日君今過堂

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香港90歲的陳日君樞機主教和五名民主運動人士的審判周一在香港法院開庭，他們都被指控經營一項基金以幫助反政府抗議者。對陳日君的控罪與逮捕引發國際社會的憤怒。梵蒂岡謹慎緘默。

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據法新社今天自香港報道說，香港紅衣主教因涉幫助民主抗議者的資金而受審。

該報道稱，亞洲最資深的天主教教士之一的陳日君紅衣主教於5月被逮捕，罪名是 "與外國勢力勾結"，這引發了國際社會的憤怒。然而，陳日君尚未被指控犯有該罪行，根據北京2020年的國家安全法，該罪行將被判處終身監禁。

今天出庭的和陳日君的共同被告，包括歌手何韻詩(Denise Ho)和大律師吳靄儀(Margaret Ng)。

這6人都面臨著1萬港幣（1300歐元）的罰款。並且都不認罪。

現已解散的612人道主義救濟基金旨在為2019年大規模民主抗議活動中被捕者的部分法律和醫療費用提供資金。

此後，北京在香港進行了嚴厲的鎮壓。香港大多數支持民主的人士現在都被關在監獄裡或逃到國外，幾十個協會已經關閉。

梵蒂岡對陳日君主教的被捕反應謹慎，只說它 "非常密切地關注事態發展"。

據法新社說，此案發生在天主教會的敏感時期，該教會正尋求在年底更新一項允許北京在教皇批准下任命中國主教的協議。

陳日君主教對該協議持批評態度，他說這對拒絕服從當局要求的中國地下教會不利。

批評梵蒂岡對陳日君紅衣主教沉默態度的，是最資深的天主教教士之一，德國紅衣主教Gerhard Mueller。他在9月初告訴意大利報紙《Il Messaggero》，對最近的在羅馬舉行的紅衣主教會議沒有禪宗表達對陳日君主教支持而感到失望。德國紅衣主教批評說，“我不希望禦前會議對陳日君大主教的沉默暴露出這樣一個事實：這位紅衣主教將被犧牲在理性的祭壇上，理由只是要維護與北京的外交協議。” 他感嘆道：“我感到這種危險的到來，我對此感到痛苦。”

據華爾街日報今天對此報道稱，現年90歲的榮休主教、直言不諱的民主活動人士陳日君(Joseph Zen)樞機出庭受審。他涉嫌曾向2019年在香港上街示威並引發一場廣泛政治鎮壓的抗議者提供援助。

預計聽證會將在9月、10月底和11月初的幾天里進行。

該報引述喬治城大學亞洲法律中心(Georgetown Center for Asian Law)專攻香港問題的研究員Eric Lai說：“看起來當局想把這些高知名度的人物送上法庭，作一場審判秀。”他表示，對於一項處罰較輕的指控，檢察官已試圖收集不利於這些人的證據，包括證人和成箱的文件。

華爾街日報說，對陳日君樞機的起訴代表着香港最引人注目的拘捕行動之一，此舉招來了西方政府的譴責並引起了梵蒂岡關注。這也引發了這樣一種擔憂，即在針對民主團體的鎮壓行動中，即使是宗教人士也可能成為打壓目標。