20大前多判死緩 習近平震懾政法須忠誠

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華爾街日報今天報道稱，中國法院以受賄罪判處幾名前執法部門高層官員長期監禁。在幾周後中國領導人習近平料將延長執政期限之際，此舉凸顯了習近平對安全部門的忠誠要求。

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據該報署名Chun Han Wong今天報道說，孫力軍等前官員案件宣判，習近平加強政法系統控制。

中國法院以受賄罪判處幾名前執法部門高層官員長期監禁。在幾周後中國領導人習近平料將延長執政期限之際，此舉凸顯了他對安全部門的忠誠要求。

上周三至上周五中國接連作出宣判，官方媒體援引判決稱，中國四個城市的市級法院判處一名前公安部副部長、一名前司法部長、一名前省級公安部門負責人和三名曾經擔任地區公安局長的人罪名成立。這些前官員最初是在2020年至2021年間遭到清洗，被判處的刑期從14年有期徒刑到死緩不等。死緩通常會減刑為終身監禁。官方媒體此前報道稱，這六人都屬於中國公安系統內部以前公安部副部長孫力軍為中心的一個大型腐敗團夥。孫力軍也是被判刑的六人之一，中共此前指控他在政治上不忠誠。

據官方媒體報道，在2021年9月至今年夏天進行的審判中，六人均認罪。

該報道稱記者無法聯繫到這六人或他們的律師。官媒沒有指明其律師的姓名。

上述判決幾周後，中國執政黨共產黨將召開五年一度的全國代表大會，在這次大會上，習近平預計將獲得第三屆為期五年的黨魁任期，打破其前任設定的十年任期慣例。

中國政治觀察人士稱，上述判決行動是習近平兩年前發起的全面清洗行動的高潮。該項行動旨在加強習近平對他所稱的“刀把子”的控制。刀把子是毛澤東時代對政法系統的總稱，包括公安、司法和國內情報部門。分析人士表示，上述清洗行動為習近平創造了機會，令他得以在10月舉行的黨代會之前，在重要安全崗位安插親信。

華爾街日報稱，據熟悉孫力軍的人士說，孫力軍曾被視為習近平信任的執法者之一，處理過不少敏感案件。

今年1月份，中央電視台播出了一部紀錄片，將孫力軍描述為一名肆意妄為的官員，其“政治團夥”包括傅政華、王立科、龔道安、鄧恢林和劉新雲等執法部門高級官員。其中的幾個人和孫力軍都在紀錄片中播出的視頻採訪中承認了違紀違法行為。其中一些案件是在習近平於2020年夏天對中國政法系統開展全國範圍的整風行動後披露的，這場行動的目的是打造出“絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠”的公安、檢察官和法官隊伍。

據該報道，自那時起，習近平任命了多名親信擔任高級公安和司法職務。曾在習近平主政福建省工作期間在他手下任職的執法部門老將王小洪今年6月被任命為公安部部長。分析人士稱，王小洪可能在即將召開的中共二十大上獲得更高級別的黨內職務，或者在明年春天兼任國務委員。前地方大員、曾在習近平主政浙江省時期擔任下屬的應勇在本月早些時候被任命為中國最高人民檢察院副檢察長，這一任命被普遍認為是為他接任中國最高檢檢察長鋪路。