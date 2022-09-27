世銀大幅調低中國經濟增長至2.8% 港官料香港或現負增長

中國/經濟

世界銀行發表的最新報告，大幅調低中國的經濟增長至2.8%，較年初時減幅近半，原因是防疫的「清零」政策擾亂國內生產、銷售及出口，而這亦拖累了東亞和太平洋地區，使該區經濟增長大幅放緩，但明年增長會加快。

廣告 繼續瀏覽後續

在香港，財政司司長陳茂波今(27日)早出席一個峰會時表示，受美國加息導致資金流動性收緊，香港貿易及消費都會受到影響，今年經濟或會出現負增長。他沒有作出具體預測，但港府8月時已把經濟增長預測下調至「負0.5%至0.5%」。然而，陳強調，銀行及金融系統保持穩定。

世銀周二(27日)發表的報告，是三個月內兩度降低中國的經濟增長預測。世銀4月時預計中國經濟增長為5.1%，在6月時調低至4.3%，原因是疫情及封控影響大於預期。今次是因防疫措施而大幅調低至2.8%，即三個月內把中國經濟增長調低2.3個百分點。但世銀預料，中國明年增長會回升至4.5%。

世銀報告又指出，在全球需求放緩、債務上升和通脹挑戰等不利因素的影響下，東亞和太平洋地區今年的經濟增長將由4月時預測的5%，大幅下調至3.2%，主要原因是受中國經濟影響。 世銀表示，各國準備迎接全球經濟增長放緩，同時應該解決阻礙長期發展的國內政策，又提醒決策者不要以補貼方式實施價格管控，因為會損害生產率。

亞洲開發銀行日前已將中國今年的經濟增長預測下調至3.3%，有關增幅是三十多年來首次低於亞洲其他發展中國家。另外，高盛、野村和標準普爾等機構及銀行近期亦已陸續下調對中國的經濟增長預測，又估計中國的「清零」政策可能維持到明年。