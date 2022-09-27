中國再就俄羅斯在烏克蘭佔領土地吞併公投發聲 微挺烏克蘭？

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針對聯合國就俄羅斯在烏克蘭佔領區舉辦入俄公投舉行會議，中國外交部發言人汪文斌說，中方始終主張各國主權領土完整都應獲尊重，有利和平解決危機的努力都應獲支持。

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據中央社今天報道稱，就烏克蘭被占區入俄公投， 中國再說各國領土完整都應尊重。中國外交部下午舉行例行記者會。據中國官方媒體消息稱，中國外交部發言人汪文斌在回答媒體提問時，作上述表示。

據汪文斌說，中方始終主張各國主權領土完整都應該得到尊重，“聯合國憲章”宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

他表示，在烏克蘭問題上，中方始終站在和平一邊，一直致力於勸和促談，中方願與國際社會一道，繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用。

汪文斌提到，中方認為，聯合國安理會作為國際集體安全機制的核心，應當充分用好憲章賦予的斡旋調解工具，遵循“止戰促和”的正確方向，尤其要採取建設性、負責任的行動，為政治解決（烏克蘭問題）積累條件、開闢空間。

此前，中國外長王毅在聯合國罕見會見了烏克蘭外長庫列巴，做出如上表態。烏克蘭外長迅即在公共平台報告稱，中國外長許諾尊重烏克蘭主權領土完整，並反對用武力解決爭端。

該消息沒有提及關於聯合國將討論俄羅斯在烏克蘭佔領土地舉行兼並公投議案細節。