墜樓或出事嫌疑 20大黨代大會代表有人忽遭除名

中國/20大

中共20大2296名代表名單25日公布，比先前宣布的2300人減少4人。經對照，被除名的4名代表中，有2人是分別傳出墜樓身亡及被查的黨官，另2人被除名的原因則至今不明。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社署名邱國強今天引述消息報道稱，經比對先前中共各大選舉單位公布的20大代表當選人名單，被除名的4名代表是前甘肅省委秘書長周偉、前浙江省嘉興市委書記張兵、解放軍戰略支援部隊航天系統部司令員尚宏、黑龍江省女代表高晶超。

根據星島日報消息，這4人中已死亡的周偉，甘肅日報7月24日第2版曾發布訊息，指“甘肅省委常委、省委秘書長周偉同志，因病於2022年7月21日晚7時43分不幸去世，終年56歲”。但該報形容，蹊蹺的是甘肅日報官網當天推出的電子版報紙，卻獨缺第2版。加上中國網絡先前已盛傳周偉是墮樓身亡，引起外界揣測。而周偉7月21日死亡，距離他擔任省委秘書長僅1個月。

至於張兵，該報指出，浙江官方9月初任命前省司法廳長陳偉擔任嘉興市委書記，而時任嘉興書記的張兵卻未被發布新職，當時即傳出張兵可能“出事”，被認為是他失去中共20大代表資格的原因。

而中將軍銜的尚宏現年62歲，青島人，曾任中國酒泉衞星發射中心主任、戰略支援部隊副司令員，2017年起擔任慎軍戰略支援部隊航天系統部司令員。高晶超為黑龍江省樺川縣人，“山藥養生煎餅”創辦人，被指帶領鄉村婦女種植山藥致富，曾獲頒“全國巾幗建功標兵”。

該報道稱，目前不清楚這2人被除名20大代表的原因。