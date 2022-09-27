女籃世界盃1/4決賽：中國女籃vs法國

中女籃進入1/4決賽

2022年國際藍聯女籃世界盃在澳大利亞首都悉尼激戰正酣。中國女籃27日迎來了小組賽最後一個對手比利時隊。最終中國隊以81-55獲勝，以小組第二身份鎖定四分之一決賽席位；中國女籃對將迎戰法國隊。法國女籃慶幸躲過了美國強隊，希望戰勝中國隊殺進決賽。

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亞洲“獨苗”球隊

抽籤當日早些時候，中國女籃迎來了小組賽最後一個對手比利時女籃。作為組內除美國女籃之外的最強對手，女籃姑娘與這支歐洲勁旅的對決，不僅能決定雙方在小組賽的名次，更是中國女籃在淘汰賽前的一次重要的“實戰演習”。

最終，憑藉末節的“一波流”，中國女籃以81:55戰勝對手，在證明自己實力的同時，獲得了小組第二名次，從而避開了B組頭兩名澳大利亞女籃和加拿大女籃。

拿下比利時，對中國女籃的利好不僅如此。根據抽籤規則，球隊在決賽之前都不會再遇到美國女籃。少了這樣一個“攔路虎”，中國女籃前進的壓力確實減輕了不少。

搜狐報道，對於中國女籃來說，賽程是有利的，獲得小組前2，避開加拿大和澳大利亞，遇到法國女籃是一個不錯的選擇，同時沒有與美國在一個半區，如果正常輸出，那麼球隊有望殺進決賽，再次挑戰美國女籃！